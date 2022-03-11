Товариство Червоного Хреста організує безкоштовний трансфер з Одеси в Молдову

11 березня 2022 , 20:13
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Джерело:

Суспільне Одеса

Російські окупанти 16-у добу тероризують цивільне населення України. Через це люди вимушені евакуюватися у безпечніші регіони України та за кордон.

У суботу, 12 березня, товариство Червоного Хреста організує безкоштовний трансфер з Одеси в Молдову.

До речі На Луганщині попри обстріли триває евакуація мирного населення

Повідомляється, що жінок, дітей та чоловіків, які старші за 60 років, відвезуть до пункту перетину кордону "Паланка". З собою можна взяти домашніх тварин.

Деталі трансферу

  • Час – 12:00;
  • місце відправлення – залізничний вокзал;
  • реєстрація на рейс – за посиланням.

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Автор: Михайло Гема