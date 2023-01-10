Той, кого гнобив Кадиров: у Росії назвали ім'я нового командувача сухопутних військ

У Росії новим командувачем сухопутних військ став Алєксандр Лапін. Саме він раніше командував центральним військовим округом Росії та регулярно потрапляв під критику Кадирова.

За даними росЗМІ, Лапін виконує обов'язки щонайменше півтора місяця. Що відомо про це та як критикували Лапіна з'ясовував 24 Канал.

Важливо Павуки в банці: Кадиров визвірився на Лапіна і похвалив Пригожина

Що відомо про призначення Лапіна

Алєксандр Лапін призначений начальником генштабу сухопутних військ зс Росії,

– мовиться в повідомленні.

Варто зазначити, що у жовтні 2022 року Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр". Тоді на його місце призначили генерал-майора Алєксандра Лінькова.

Ще до звільнення Лапіна з посади його неодноразово критикували свої ж. Зокрема:

глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російського генерала у відступі окупантів з Харківської області, згодом – у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ на Донеччині;

крім того, Кадиров заявив, що Лапін не виходить на зв'язок кілька днів: "...Мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не повинен командувач бути на своєму місці та на зв'язку з колегами?";

власник ПВК "Вагнера" Пригожин також звинувачував Лапіна та сказав, що найвище військове командування Росії має воювати "босоніж з автоматами на передовій".

Зауважте Приставляв пістолет до скроні: у Сватовому російський командир погрожував мобілізованим

Чим відомий Лапін: головне