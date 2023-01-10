Той, кого гнобив Кадиров: у Росії назвали ім'я нового командувача сухопутних військ
У Росії новим командувачем сухопутних військ став Алєксандр Лапін. Саме він раніше командував центральним військовим округом Росії та регулярно потрапляв під критику Кадирова.
За даними росЗМІ, Лапін виконує обов'язки щонайменше півтора місяця. Що відомо про це та як критикували Лапіна з'ясовував 24 Канал.
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Що відомо про призначення Лапіна
Алєксандр Лапін призначений начальником генштабу сухопутних військ зс Росії,
– мовиться в повідомленні.
Варто зазначити, що у жовтні 2022 року Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр". Тоді на його місце призначили генерал-майора Алєксандра Лінькова.
Ще до звільнення Лапіна з посади його неодноразово критикували свої ж. Зокрема:
- глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російського генерала у відступі окупантів з Харківської області, згодом – у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ на Донеччині;
- крім того, Кадиров заявив, що Лапін не виходить на зв'язок кілька днів: "...Мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не повинен командувач бути на своєму місці та на зв'язку з колегами?";
- власник ПВК "Вагнера" Пригожин також звинувачував Лапіна та сказав, що найвище військове командування Росії має воювати "босоніж з автоматами на передовій".
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Чим відомий Лапін: головне
- 58-річний Алєксандр Лапін з 2017 року був командувачем центральним військовим округом Росії.
- Перед цим протягом 2012 – 2014 років командував 20-ї гвардійською загальновійськовою армією, до складу якої входить 53 зенітна ракетна бригада. Саме звідти, за даним міжнародного слідства, привезли "Бук", який збив малазійський боїнг.
- Вже під час нападу на Україну Путін нагородив Лапіна за захоплення Чернігівської області, та вже за декілька днів російські війська втекли з Півночі нашої країни.
- Згодом у травні 2022 року росіяни під керівництвом Лапіна захопили Лиман, проте вже у вересні – знову втратили його. Перед цим російський диктатор дав Лапіну героя Росії за участь в окупації Луганщини.
- Наприкінці жовтня 2022 року Лапін керував обороною Сватового на Луганщині. Варто зазначити, що Кадиров не раз називав його "бездарою", який відсиджувався в окупованому Луганську під час контрнаступу ЗСУ.