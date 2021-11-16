Трагедія у будинку для літніх у Дніпрі: адміністраторка каже, що не підозрювала про пожежу
Джерело:ТСН
Жахлива трагедія сталась у будинку для літніх людей у Дніпрі. Під час пожежі задихнулись 5 жінок. Адміністраторка закладу, яку затримали, каже, що не здогадувалась про займання.
Усіх мешканців будинку для літніх вже забрали з цього приміщення.
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Кімната була вся у кіптяві
ЗМІ повідомляють, що у заклад для людей літнього віку двоповерховий приватний будинок перетворився пів року тому. 5 жінок без ознак життя знайшла саме адміністраторка, вона повідомила поліцію.
Загиблим було від 74 до 89 років
Кімната, у якій загинули жінки, була вся у чорній кіптяві. Працівниця закладу каже, що до ранку про пожежу і не здогадувалась. Загиблим жінкам було від 74 до 89 років і вони не могли пересуватись без сторонньої допомоги.Зверніть увагу! Попередньо причиною смерті називають отруєння чадним газом.
Що відомо про роботу закладу
Перебування у приватному закладі було недешевим і за нього родичі мешканців платили по 10 тисяч гривень на місяць. Обіцяли клієнтам цілодобовий догляд. Наразі є суперечності щодо легальності роботи: у поліції кажуть, що будинок для літніх начебто працював легально, а в управлінні соцзахисту – що ні.
У закладі на момент пожежі перебували 30 пацієнтів, окрім загиблих, ніхто не постраждав. Раніше претензій до роботи установи ніхто не мав.
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Коротко про трагедію у будинку для літніх у Дніпрі:
- Трагедія сталась у приватному будинку для літніх людей у ніч на 16 листопада.
- За попередньою інформацією, у кімнаті, де були лежачі жінки, замкнуло проводку.
- П'ятеро пацієнток задихнулись від чадного газу.
- Поліція порушила кримінальне провдження за недотримання правил пожежної безпеки.
- Затримано адміністраторку закладу.