Трагедія на Говерлі: рятувальники розповіли деталі про порятунок постраждалих
Джерело:ДСНС
У Карпатах 15 січня загинула туристка, яка підіймалася на Говерлу, ще двоє людей постраждали. На щастя, рятувальники дісталися до них.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники продовжують надавати допомогу туристам з міста Южне, які травмувалися при сходженні на Говерлу.
До теми При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє – травмувалися
Надзвичайники розповіли про порятунок потерпілих
Станом на 14:40 34-річного чоловіка з травмою ноги транспортували до спортивної бази "Заросляк". Рятувальники передали постраждалого медикам.
Постраждалого спустили з гори / Фото ДСНС
Чоловіка передали медикам / Фото ДСНС
Рятувальники транспортували до бази потерпілого: дивіться відео
Крім того, о 14:30 травмовану 32-річну жінку, до якої прямували надзвичайники, вдалося знайти. Наразі організували її супровід. З постраждалою працює психолог ДСНС.
Усі обставини трагедії з'ясовують поліцейські.
Трагедія при сходженні на Говерлу що відомо
- У Надвірнянському районі Івано-Франківської області 15 січня, приблизно о 11:15 трапилася трагедія. При сходженні на Говерлу травмувалися туристи з Южного, що на Одещині.
- На жаль, 52-річна жінка загинула, ще двоє – отримали травми. Постраждалих шукали 28 рятувальників, залучили 5 одиниць техніки.
- Наразі невідомо, що саме стало причиною трагедії. Однак синоптики попереджали про загрозу сходження лавин у горах.