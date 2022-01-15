Трагедія на Говерлі: рятувальники розповіли деталі про порятунок постраждалих

У Карпатах 15 січня загинула туристка, яка підіймалася на Говерлу, ще двоє людей постраждали. На щастя, рятувальники дісталися до них.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники продовжують надавати допомогу туристам з міста Южне, які травмувалися при сходженні на Говерлу.

До теми При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє – травмувалися

Надзвичайники розповіли про порятунок потерпілих

Станом на 14:40 34-річного чоловіка з травмою ноги транспортували до спортивної бази "Заросляк". Рятувальники передали постраждалого медикам.



Постраждалого спустили з гори / Фото ДСНС



Чоловіка передали медикам / Фото ДСНС

Рятувальники транспортували до бази потерпілого: дивіться відео

Крім того, о 14:30 травмовану 32-річну жінку, до якої прямували надзвичайники, вдалося знайти. Наразі організували її супровід. З постраждалою працює психолог ДСНС.

Усі обставини трагедії з'ясовують поліцейські.

Трагедія при сходженні на Говерлу що відомо