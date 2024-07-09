"Редіс" різко відповів ботам Росії, які кажуть, що в Охматдиті був "Азов"

Вчора, 8 липня, росіяни цинічно вдарили по дитячій лікарні "Охматдит", що у Києві, виправдовуючи тим, що там нібито був" Азов". Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на подібні звинувачення.

"Охматдит" – це найбільша дитяча лікарня України. Там здійснюють діагностику та лікування онкогематологічних захворювань, а також виконують трансплантації кісткового мозку. Швидка 9 липня перевела з "Охматдиту" в інші медичні заклади 94 дитини. З них 8 – постраждалих.

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Як відреагував "Редіс" на звинувачення росіян

Військовий наголосив, що 8 липня росіяни здійснили черговий воєнний злочин та атакували балістичними ракетами столичний дитячий шпиталь, де проходять лікування важкохворі українські діти, зокрема онкогематологічне відділення.

Також фрагменти ракет вразили пологовий будинок і кілька житлових будинків у Києві. За його словами, це цілеспрямований терор проти цивільного населення і беззахисних українських дітей.

І знову російські боти отримали методички щодо виправдання своїх злочинів тим, що в будівлі буцімто перебували військовослужбовці "Азову". Чергова брехня, якої ми наслухалися ще під час оборони Маріуполя. Тоді за версією росіян, у будівлі пологового будинку розташовувалася база "Азову". Як і в Драмтеатрі, поряд із яким був велетенський напис "ДЕТИ",

– пояснив Прокопенко.

Він пригадав і чисельні житлові будинки, на яких, згідно з російською пропагандою, сиділи фантомні "азовські снайпери". А також об'єкти критичної інфраструктури, зруйновані російською артилерією та авіацією, бо там нібито переховувалися українські захисники.

"Сьогодні ж військовослужбовці "Азову" перебувають на позиціях поблизу Кремінної, метр за метром виборюючи українську територію та відтісняючи противника.

У Росії зате святкують День сім'ї", – додає "Редіс".

Як зауважив боєць, атака на дитячу лікарню у Києві це вочевидь "своєрідне привітання від братнього народу", яке є цілком у стилі російських воєнних злочинів в ім'я захисту сімейних цінностей.

До слова, уже з'явились імена росіян, які причетні до обстрілу "Охматдиту". Ними могли бути військовослужбовці 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил, що базуються на аеродромі "Шайковка".