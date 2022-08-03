Я шокований від реакції Заходу, – блогер Лаченков про трагедію в Оленівці

Українці активно поширювали інформацію про трагедію в Оленівці у соцмережах. Однак реакція Заходу шокувала багатьох.

Міжнародні організації, такі як Червоний хрест та ООН, не реагують на заклики українців у соцмережах. Про це 24 каналу розповів український блогер Ігор Лаченков.

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Намагаються замовчати це питання

Вони намагаються відхреститися від цього всього, що вони тут ні до чого. Чесно, я шокований реакцією Заходу,

– наголосив блогер.

На думку Лаченкова, теракт в Оленівці – це найстрашніша подія у військовому плані за багато років.

Також він підкреслив необхідність інформаційних компаній щодо російсько-української війни, спрямованих саме на західних партнерів. Адже країна-агресорка має великий медіаресурс на Заході, якому треба протистояти.

Ігор Лаченков про інформаційну війну: дивіться відео

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Трагедія в Оленівці: що відомо

29 липня у російських медіа з'явилася інформація про нібито "обстріл" колишньої колонії в окупованій Оленівці. Спочатку окупанти звинуватили в цьому ЗСУ. Вони повідомили, що колонію атакували американськими ракетами HIMARS.

У Генеральному штабі відразу спростували причетність наших військ до обстрілу колонії. Там заявили, що росія намагається так приховати тортури над полоненими й розстріли, які вони здійснили в Оленівці.

В Офісі генпрокурора через обстріл розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Там повідомили про загибель близько 40 та поранення 130 осіб внаслідок трагедії. Повідомляється, що серед них не тільки військові ЗСУ, але й цивільне населення.

окупанти фактично зізнались у причетності до вбивства полонених в Оленівці. Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що окупанти хизуються тим, що "жоден зі співробітників СІЗО" не постраждав. Однак зазначив, якби удар завдали ЗСУ, то персонал постраждав би обов'язково.

Також Служба безпеки України перехопила розмову, я якій солдати ворога зізнаються, що це саме вони вбили полонених, а заяви російських пропагандистів – брехня

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