Трагедія під час відеодзвінка: у США малюк випадково застрелив свою матір

У штаті Флорида 17 серпня трагічно загинула 21-річна Шамая Лінн під час дзвінка Zoom. Вона отримала постріл у голову. Слідчі з'ясували, що це зробив малюк, знайшовши незахищений пістолет.

Так вважають правоохоронці міста Альтамонте-Спрінгс. Саме там трапилась трагедія.

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Одна з осіб, яка брала участь у конференції Zoom, зателефонувала 911. Одразу не зрозуміли, що трапилося, адже люди побачили малюка і почули шум, а потім жінка Шамая Лінн впала назад.

Малюк поцілив у голову

Слідчі встановили, що вбив матір ненароком малюк, адже знайшов заряджений пістолет. Зброю дорослі залишили у відкритому для дитини місці. Жінка отримала постріл у голову. У заяві поліції не зазначили, ким була жінка для малюка. Однак у ЗМІ повідомили, що це мама дитини.

У сім'ї є 2 дітей. Зброя належить їхньому батькові. На щастя, діти не постраждали. Поліцейські зауважили, що трагедії можна було уникнути, якби дорослі дотримувалися правил безпеки.

Трагедії за участі дітей: останні новини

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Поліцейські звернулися до усіх громадян, які володіють вогнепальною зброєю. Вони закликали людей тримати її замкненою у недоступному для дітей місці.