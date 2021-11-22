Трагедія на різдвяному параді у США: у ЗМІ розповіли про нападника

За даними ЗМІ, правоохоронці затримали підозрюваного у наїзді на різдвяний парад у США. Жертвами трагедії стали щонайменше 5 людей.

У нападі підозрюють 39-річного репера Даррелла Брукса, який виступає під псевдонімом MathBoi Fly. Упродовд 1999 – 2011 років музиканта декілька разів судили. Зокрема, мовилося про нанесення тяжких тілесних ушкоджень та зберігання канабісу.

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Музикант був активним прихильником BLM.

Своєю творчістю Брукс ділився у мережі. На ютубі є канал з ніком MathBoi Fly, на якому оприлюднені кліпи Брукса. Водночас підтвердження, що канал належить саме музиканту, нема.

Станом на 22 листопада правоохоронці наразі не підтверджують причетність Брукса до трагедії.

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