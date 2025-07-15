Дев’ятеро загиблих і крики про допомогу: моторошна пожежа у Массачусетсі

У США під час масштабної пожежі в будинку для літніх людей загинули дев’ятеро мешканців, а ще десятки постраждали. Очевидці розповідають, що персонал утік, залишивши людей у пастці вогню, тоді як ті кричали про допомогу з вікон.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP. У місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс, масштабна пожежа в будинку для літніх людей Gabriel House забрала життя дев’яти мешканців віком від 61 до 86 років.

Читайте також У Запоріжжі сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: є поранені у важкому стані

Пекло у будинку для літніх у США

Ще понад 30 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трагедія сталася 13 липня, і очевидці досі не можуть оговтатись від побаченого: мешканці були заблоковані всередині й кричали про допомогу, тоді як персонал у паніці просто втік, не попередивши людей.

Я справді думала, що помру. Я висіла з вікна та кричала: "Допоможіть!", а вони просто бігли,

– розповіла врятована Лоррейн Феррара.

Інший мешканець, Роберт Кабрал, підтвердив, що працівники навіть не намагалися стукати у двері, аби вивести людей.

Серед загиблих – музикантка Кім Маккін, яка після навчання у Manhattan School of Music виступала з Бостонською філармонією, а також Руї Альберназ, Рональд Кодега, Маргарет Дадді, Роберт Кінг, Річард Рошон, Елеанор Віллетт. Ще двоє загиблих – 70-річна жінка та 77-річний чоловік – поки офіційно не ідентифіковані.

Очевидці бачили, як тіла людей у візках і навіть тварин виносили з палаючої будівлі. Деякі місцеві жителі кинулися рятувати мешканців через вікна.

Пожежник передав мені чоловіка ногами вперед, а я витягнув його і спустив вниз,

– згадує будівельник Клевер Парра.

Після трагедії врятованих мешканців перевезли до тимчасового притулку.

Я вже був бездомним… Гадаю, знову стану бездомним,

– сказав з відчаєм мешканець Ніл Бек.

Головний кухар будинку Пол Феррейра, який прибіг на місце трагедії, з болем додав: "Не знав, що це був мій останній раз, коли я для них готував… Вони стали частиною моєї родини".

Gabriel House працював із 1999 року та мав 100 апартаментів. На сайті обіцяли цілодобову допомогу у разі надзвичайної ситуації. Та, за словами пожежної профспілки, рятувальні роботи були надзвичайно складними через нестачу персоналу й обладнання.

Капітан Френк О’Ріган заходив у задимлену будівлю без дихального апарата. Його брат, теж пожежник, визнав, що вони зробили все, що могли. Але цього було недостатньо.

Попри критику, мер Фолл-Рівер Пол Куган заявив, що пожежна служба була укомплектована згідно з вимогами. Губернаторка штату Маура Гілі висловила співчуття родинам загиблих і пообіцяла допомогу. А колишній секретар із питань людей літнього віку Пол Ланзікос наголосив на системних проблемах: нестачі навчань, відсутності плану евакуації та несправному ліфті.