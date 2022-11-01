"Мамо, я задихаюсь": як і чому сталась одна з найбільших трагедій в історії Південної Кореї

Світ досі шокований через страшну трагедію в столиці Південної Кореї – Сеулі. Під час святкування Гелловіну у центрі міста почалася штовханина, яка переросла у повноцінну тисняву, у якій померли 156 людей, а ще десятки отримали поранення. Як і чому це трапилось у країні з доволі дисциплінованим та відповідальним населенням?

Президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив національний траур та побажав найшвидшого одужання усім пораненим. Наразі, у країні взялися за масштабне розслідування, як взагалі дійшло до того, що тисячі людей опинилися у пастці посеред центру мегаполісу.

До теми Трагедія на Хелловін у Сеулі: внаслідок тисняви у десятків людей зупинилося серце

Ніщо не віщувало біди

Пізнього суботнього вечора знаменитий і модний район Сеула Ітхевон, відомий своїми ресторанами, клубами та нічними барами, був битком набитий.

Точної кількості людей ніхто не називає. Водночас за деякими оцінками, на вулицях популярного району перебувало понад 100 тисяч осіб, переважно молоді, що прийшла відсвяткувати Гелловін.

Людей цього року було надзвичайно багато, адже два роки поспіль святкування відбувалися під суворим наглядом поліції та з суттєвими обмеженнями, які вводили через пандемію ковіду. Тож святкування Гелловіну стало першою великою подією в Сеулі, коли були повністю скасовані коронавірусні обмеження.

Під вечір у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що вулиці настільки переповнені, що там стало небезпечно перебувати.

Згодом стало зрозуміло, що щось пішло явно не так. О 22:20 за місцевим часом ситуація стала критичною. Кілька людей впали, внаслідок чого утворилася масова тиснява.

Натовпи, що тиснули з обох кінців вузької вулиці, свідчили про страшний висновок – вибратися з неї ніхто вже не міг.

Відео з місця події почали з'являтися у мережі буквально у режимі лайв. Спочатку не було зрозуміло, що саме відбувається, однак коли прибула швидка і почали діставати тіла, став відомий і страшний масштаб трагедії.

Медики одразу почали пробиватися на допомогу постраждалим. Втім, спершу дуже сильно допомогли люди, що залишалися у натовпі, вони надавали пораненим першу медичну допомогу, що допомогло зберегти кілька життів.

Врешті машини швидкої були переповнені пораненими, яких звозили до лікарень. Через таке навантаження, загиблі ще протягом години лежали на вулицях Сеула, накриті синім простирадлом.



Загиблі після тисняви в Сеулі / фото JUNG YEON-JE / BBC

Моторошні спогади учасників трагедії

, тиснява в Сеулі стала найбільшою за останні роки трагедією відтоді, як у 2014 року затонув пором зі школярами. Тоді трагічно загинули 304 людини.

Частина людей падала на землю без можливості піднятися, комусь просто не вистачило повітря. Нухіл Ахмед розповів BBC про те, що йому довелося побачити у цій тисняві.

Люди задихалися, кричали, їх стискало, вони падали. Людей було просто дуже багато. Я досі бачу людей, які вмирають переді мною,

– каже Ахмед.

Хлопцю дуже пощастило у цей день. В якийсь момент він впав, але зміг піднятися та забратися на кілька сходин вище. При цьому, він каже, що відчув справжню безпорадність, адже не знав як допомогти людям, що потерпали внизу.

Люди намагалися додзвонитися рідним та батькам і з останніх сил кричали, що задихаються. Деякі прощались, а деякі так і не встигли навіть попрощатись.

За словами Нухіла Ахмеда, навіть через кілька годин після того, як сталася тиснява, люди в цьому районі все ще влаштовували вечірки, а музика все ще лунала з деяких барів та клубів. Незрозуміло, чи усвідомлювали ці заклади та їхні відвідувачі всю серйозність того, що відбувалося за їхніми дверима.

Обличчя страшної трагедії

Корейський актор Лі Джихан став однією з жертв тисняви. 24-річний хлопець став відомий публіці після участі в K-pop реаліті-шоу Produce 101.

Чхве Босон був у центрі Сеула, щоб відсвяткувати свій день народження, коли сталася трагедія.

Австралійська влада підтвердила, що серед загиблих була 23-річна австралійська кінопродюсерка Грейс Рейчед, яка наступного місяця мала б відзначити своє 24-річчя.



Рідні називали Грейс "справжнім ангелом" і "душею компанії" / BBC

"Я знаю, що ти на вулиці. Будь у безпеці". Це було останнє повідомлення, надіслане Стівом Блезі своєму 20-річному синові, який був одним із двох американців, які загинули під час святкування в Сеулі.

Місцева влада погано підготувалася до святкування

Через кілька годин після того, як сталася трагедія, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів екстрену нараду та оголосив про розслідування причин виникнення тисняви. У неділю вранці він оголосив національну жалобу.

У мене важко на серці, і я щосили намагаюся впоратися з цим горем,

– сказав він, додавши, що відчуває "відповідальність за життя та безпеку людей".

Як заявили у Південнокорейському МВС, чиновники не були готові до таких великих натовпів у Ітхевоні. При цьому частину поліцейських, які мали б займатися охороною порядку та регулюванням руху, направили в інший район.

Я не впевнений щодо точної кількості поліцейських, направлених в Ітхевон, але значну кількість направили ​​у Кванхвамун, де очікувався великий натовп для протесту,

– заявив міністр внутрішніх справ Південної Кореї Лі Сан Мін.

Проблема також полягала в тому, що 200 поліцейських, які заздалегідь патрулювали вулицю Ітхевона до святкування Гелловіна займалися здебільшого контролем за наркотиками та сутичками на вулиці. Свідки згадують, що бачили лише поодиноких правоохоронців, які в той день займалися регулюванням руху.

Географія вулиці спричинила трагедію

Експерти з контролю за натовпом прийшли до висновків, що місцева влада недостатньо добре підготувалася до святкування та залишила такий великий натовп без нагляду. Проте й самі по собі вулиці Ітхевона не призначені для такої кількості людей.



Що не так із вулицею, де сталася трагедія / BBC

Зазвичай весь шлях по цьому провулку займає менше ніж хвилину, проте на цей раз вона була повністю заблокована людьми. Те, що більшість людей йшли по похилій бічній вулиці, ймовірно, тільки погіршило ситуацію.

Коли люди попереду падали або спотикалися, натовп позаду бачив те, що виглядало як отвір. Будь-який поштовх вперед призводив до того, що ще більше людей попереду перекидалися один на одного.

Чому виникають смертельні тисняви ​​в натовпі

На святкування Гелловіна у Сеулі збираються не лише місцеві, а й багато іноземців. Вже відомо про певну кількість загиблих серед громадян інших країн.Про поранених або загиблих українців жодних повідомлень не поступало. Речник МЗС України Олег Ніколенко, з посиланням на корейську владу сказав, що українців серед постраждалих наразі немає.

Дослідники з Інституту освітніх досліджень Макса Планка, Disney Research Zurich, ETH Zurich та Ратгерського університету з'ясували, чому виникають тисняви у натовпі.

Такі трагедії трапляються регулярно:

На початку жовтня на футбольному стадіоні в Індонезії натовп затоптав 174 людей.

А в січні на Кубку Африки в Камеруні перед футбольним матчем утворився натовп охочих пробратися на стадіон. Не всі могли потрапити на матч через коронавірусні обмеження, тому почалася тиснява, внаслідок якої загинули вісім людей.

Чому натовпи шаленіють та панікують Щоб визначити, чому в натовпі виникає масова паніка, вчені перенесли 36 учасників у віртуальний світ. Моделювання ситуації мало показати, як люди поводитимуться у надзвичайній ситуації. Аватарами керували живі учасники експерименту за допомогою комп'ютера.



Люди пересувалися у вузькому коридорі, намагаючись не торкатися один одного. Без додаткових стресових факторів 95% учасників вибрали правильну сторону, щоб пройти повз інших людей і не торкнутися їх. За словами дослідників, люди намагалися уникнути зіткнення у віртуальному просторі так само, як і в реальному світі. Вони дійшли такого висновку на основі результатів попередніх досліджень.

Однак інший експеримент, у якому було змодельовано евакуацію з будівлі з чотирма виходами, показав невтішні результати. Насправді, люди не такі обережні. Вчені додали різні стресові фактори в змодельовану ситуацію. Наприклад, погане освітлення та обмеження часу.

Виявилося, що люди схильні обирати праву сторону у стресовій ситуації з великою кількістю обмежень. Також паніка збільшувалася, коли люди потрапляли в глухий кут або відставали від інших. Ба більше, учасники дослідження залежали від своєї групи, перебуваючи у стресовій ситуації. Вони буквально ставали частиною натовпу та переставали думати автономно.

Світ співчуває Південній Кореї

Південна Корея сьогодні охоплена трауром за загиблими молодими людьми. Сьогодні провулок Ітхевон закритий жовтими стрічками. Місцевий бізнес не відкривається, хоча і має таку можливість. Люди в розпачі. Родичі померлих приносять до цього місця квіти та записки.

Водночас схоже, що місцеві ще якийсь час будуть уникати прогулянок цими місцями. Як вони самі кажуть, свіжі спогади про ці трагічні події поки не дають можливості спокійно дивитися на ці місця.

Світові лідери, у тому числі президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін висловили співчуття родинам померлих. Слова підтримки висловив також і прем’єр Японії Фуміо Касіда та заявив, що був шокований цими трагічними подіями.

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття народу Південної Кореї. Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.