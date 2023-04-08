Втратила чоловіка, сина, доньку та бабусю: історія жительки Чернігова, чию родину вбила Росія

Світлана Желдак втратила найрідніших людей через російську агресію. Жінка пригадала моторошний березневий день минулого року.

Світлана втратила чоловіка, двох дітей та бабусю під час авіанальоту росіян у березні минулого року. Чернігівка також була у приватному будинку, який знищила бомба.

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Родина була в одному будинку

Вона та її мама змогли вибратися з-під завалів, дістали звідти живим ще цуценя, на ім'я Дар. Цей пес, якого Світлана подарувала синові у лютому 2022 року, допомагає їй щодня виходити на вулицю та продовжувати жити.

"Воно так, щось "бум" і будинок склався одразу, моментом, я навіть не зрозуміла, що відбулося. Це будинок моїх батьків, я тут виросла з сестрою, ми тут деякий час з родиною жили, потім ми жили у свекрухи моєї, а коли почалася війна, ми сюди прийшли", – пригадує жінка.

3 березня 2022 року російська авіація бомбардувала житлові райони Чернігова некерованими авіабомбами. Родина Світлани була тоді в приватному будинку.

"Було спочатку тихо, ми не чули літака і люди кажуть, що ніхто не чув. Він якось чи високо летів, я не знаю", – розповіла жінка.

Під завалами приватного будинку біля школи №21 опинилися сім людей: Світлана, її чоловік Михайло, донька Поліна з нареченим Євгенієм, син Гліб, мама та бабуся Галина.

"Я одразу почала думати, що десь у мене тут був телефон в руках, мабуть, випав, я почала шукати й знайшла, думала, що розбитий, аж ні – цілий. Нас почали розкопувати десь люди, хтось тут, сусіди якісь. Спочатку відчула, як ходили прям по мені, я кричала, що ми тут, але їм було не чутно", – зазначила Світлана.

Світлана втратила майже всю родину: щемливі світлини

Болюча втрата

"Я рухалася, я її торкалася, я могла до неї дотягнутися, а підняли кришу трохи, а там Поля з Женькою, і Поля його обіймала… Я думаю, що вона просто не витримала, що Женьки немає.

Під завалами родина пробула до 30 хвилин. Син Гліб з бабусею та прабабусею під час бомбардування були в іншій кімнаті.

"Глібушку дістали, він ще був живий, але травма голови була дуже сильна і він весь синій, його придавило дуже, йому робили штучне дихання, робили дефібрилятором, але не змогли. Бабуся одразу померла, бо їй по голові дуже вдарило", – розповіла Світлана.

Чоловік був зі Світланою в одній кімнаті, але також загинув.

"Вони вже коли мене дістали, вони побачили його ноги, почали одразу його відкопувати. На нього дуже сильно впала плита, придавило його дуже сильно. Він коли був ще притомний, намагався начебто її з себе підняти, бо я чула, як він дихав і начебто так напружувався, щоб підняти щось дуже важке, а потім все тихіше, тихіше..." – сказала жінка.

Втратила майже всю родину

В один день Світлана втратила майже всю родину: 42-річного чоловіка Михайла, 21-річну доньку Поліну з 33-річним нареченим Євгеном Коваленком, 14-літнього сина Гліба та 86-річну бабусю Галину. Сама жінка, її мама і цуценя вівчарки залишились неушкодженими.

У школі №21, яку в той же день розбомбила російська авіація, Світлана і зустріла свого чоловіка Михайла. Це було 28 років тому. Тут також навчалися їхні діти.

Михайло Желдак працював інженером у "Чернігівобленерго", саме перед початком повномасштабного вторгнення він отримав підвищення.