Трагічні події 18 лютого на Майдані: розслідування щодо екскерівників міліції завершили

В Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо екскерівників міліції. Їх підозрюють у виконанні злочинного наказу під час трагічних подій 18 лютого.

Тоді дії експрацівників правоохоронних органів призвели до загибелі 3 героїв. Окрім того, постраждали 110 людей.

Зауважте У поліції допускають провокації у День пам'яті героїв Небесної сотні

Пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що розслідування завершилося щодо:

експрацівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України у Києві;

екскомандира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркуту" ГУ МВС України у Харківській області.

Деталі від Офісу генпрокурора

За даними Офісу генпрокурора, підозрювані виконали злочинний наказ керівництва ГУМВС України у Києві. Їхньою метою було перешкодити масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

Переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об'єднаннями громадян, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, підозрювані без законних підстав забезпечили протиправне невибіркове застосування з боку силовиків спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників акції.

Що відбувалося у Києві 18 лютого

Події 18 – 20 лютого 2018 року змінили свідомість українців.

Упродовж цих днів загинули понад 70 героїв. Також майже 2 десятки людей пішли з життя у лікарнях від отриманих травм.

Силовики 18 лютого застосували проти мирних активістів світло-шумові гранати, газ, травматичну та стрілецьку зброю.

У Києві епіцентром протистояння між "беркутівцями" та активістами стали Маріїнський парк, а також – Кріпосний провулок.​

Допис Офісу генпрокурора:

Справи Майдану: Трагічні події 18 лютого – завершено досудове розслідування щодо екскерівників міліції



За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві та колишнього командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області.

Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року підозрювані, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об'єднаннями громадян, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників.

Для цього вони, у співучасті з іншими керівниками ПМОП "Беркут", за відсутності законних підстав, забезпечили протиправне невибіркове застосування співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян.

Внаслідок таких дій експрацівників правоохоронних органів постраждало 110 осіб, в тому числі 3 особи загинуло.