"Трактори вже в полях": на Миколаївщині розпочали посівну

На Миколаївщині вже розпочали посівну кампанію. На територіях, де не наступали окупанти, трактори вже працюють.

Території Миколаївщини, де був окупант, зараз розчищають. Там теж розпочнуть посівну. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 21 березня.

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У частині (області – 24 канал), де окупант не вступав на нашу землю, трактори вже у полях. У частині, де він відступив, займаємося розчищенням та готуємось,

– розповідає Кім.

Він також звернувся до людей, які допомагають окупантам. Кім закликав зрадників втікати, поки не пізно, бо їх однаково знайдуть.

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