Розмінування моря: Пристайко пояснив, хто вирішує випустити в акваторії тральники Sandown

Ще до початку повномасштабного вторгнення Київ підписав з Лондоном меморандум щодо передачі двох протимінних кораблів Sandown. Посол України у Великій Британії сказав, хто ухвалює рішення щодо виходу цих суден в Чорно море.

Ще влітку 2021 року стало відомо, що королівський флот Великої Британії передав Україні два протимінних кораблі "Ремзі" і "Бліт". За словами Вадима Пристайка, лише командувач Військово-морськими силами Олексій Неїжпапа вирішує, коли ці 2 протимінних кораблі типу Sandown з'являться в Чорному морі.

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Усе в руках ЗСУ

Як зазначив Пристайко, першими ініціативу в цьому питанні проявили Збройні Сили – себто це була їхня ідея розпочати перемовини стосовно надання нам цих суден. За допомогою тральників Sandown українські моряки, звісно, не зможуть атакувати ворожі кораблі, проте шукати міни – запросто.

Тральник з пластиковим корпусом не є бойовим кораблем в сенсі прориву або захисту узбережжя. У нього є озброєння, та пластиковий корпус не дозволяє протистояти ракетній чи гарматній атаці. І в цьому його слабкість, і в цьому його сила. Він з пластику, оскільки має пройти непоміченим для мін і підійти близько до зони розмінування,

– констатував посол.

Водночас він наголосив, що сьогодні над цими суднами майорять українські прапори. Кораблі вже отримали офіційні назви, з якими увійдуть до ВМС України. Однак коли вони вийдуть в Чорне море, поки невідомо.

За словами посла, лише військові можуть оцінювати ризики щодо застосування цих тральників. Власне, існує загроза того, що ці кораблі можуть стикнутися зі суднами Чорноморського флоту ворожої держави та користі від їхнього використання на теперішній час майже не буде.

Війна ведеться не тільки на суші, але й – у морі

До цієї теми згадаємо, що ворог не тільки намагається захопити українські землі, а й об'єкти, що розташовані в Чорному та Азовському морях. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснювала, навіщо окупанти скинули аж 4 авіабомби на острів Зміїний поблизу Одещини.

Вона констатувала, що Росія намагається досягти хоч якихось "перемог". Також зауважимо, що використовували окупанти для цієї операції два бомбардувальники Су-24М.