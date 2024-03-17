Трамп відзначився скандальними заявами про Зеленського, "криваву баню" та останні вибори у США

Дональд Трамп продовжує розкидуватися скандальними заявами. Цього разу він вирішив висловитися щодо Володимира Зеленського та останні вибори у Сполучених Штатах.

Колишній президент США Дональд Трамп виступав 16 березня на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо. У своїй промові він наголосив, що якщо він не здобуде перемогу у листопаді 2024 року, то це свідчитиме про те, що американській демократії настав імовірний кінець.

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Наголосив на фальсифікації виборів 2020 року

Дональд Трамп перед своїми прихильниками вкотре наголосив, що на виборах у 2020 році він програв через буцімто фальсифікацію. Втім, його твердження немає жодного аргументу.

Експрезидент США, який не надто добирав слів під час свого виступу, запевняв, що якщо програє на виборах цьогоріч, то це буцімто свідчитиме про те, що демократії у США настав би кінець.

Якщо ми не виграємо ці вибори, я не думаю, що у вас будуть інші вибори в цій країні,

– заявляв Трамп.

У своїй промові політик вирішив заговорити і про введення тарифів на імпортні автомобілі. Дональд Трамп каже, що якщо він не стане президентом США, то "це буде кривава баня для всієї країни".

Його представники, коли їх попрохали пояснити, що мав на увазі Дональд Трамп, звернули увагу на публікацію журналіста New York Times в соцмережі X. У ній зазначали, що ці слова політика пролунали на фоні дискусій, яка стосувалася автомобільної промисловості й економіки США.

Як зазначає Reuters Джеймса Сінгера, речника передвиборчої кампанії Джо Байдена, попрохали відреагувати на коментар Трампа про "криваву баню". Він засудив "екстремізм" Трампа, а також "його жагу до помсти" та "погрози політичного насильства".

Трамп наїхав на Зеленського

Також Дональд Трамп критикував під час свого виступу військову та фінансову допомогу Україні. Політик назвав "найбільшим продавцем в історії" президента Володимира Зеленського.

Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він – найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть,

– заявив Трамп глузливим тоном.

Звернімо увагу, що тиждень тому Дональд Трамп зустрівся з Віктором Орбаном. Американський політик запевнив угорського прем'єра, що у нього є "досить детальні плани", які стосуються того, як закінчити війну Росії проти України. Водночас кандидат на посаду президента США заявляв, що не дасть нашій державі жодної копійки.