Трамп анонсував введення нових мит з 2 квітня: під ударом Індія, Південна Корея та Бразилія

Президент Дональд Трамп заявив, що США запровадять імпортні тарифи, які дзеркально відповідатимуть тарифам інших країн. Нові мита почнуть діяти з 2 квітня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа у Конгресі.

Дивіться також Трамп заявив, що хоче різко збільшити видобуток рідкоземельних металів у США

Які нові мита анонсував Трамп

Трамп заявив, що з 2 квітня в США почнуть діяти імпортні тарифи, які відповідатимуть тарифам інших держав.

Інші країни використовували тарифи проти нас протягом десятиліть, і тепер настала наша черга почати використовувати їх проти цих країн,

– заявив Трамп.

Він також назвав конкретні країни, які, на його думку, проводять дискримінаційну торговельну політику: Європейський Союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада.

Крім того, Трамп навів приклади тарифної політики інших країн. За його словами, середній тариф Китаю на американську продукцію вдвічі перевищує американські мита, а Південна Корея стягує в чотири рази більше.

До слова, минулого місяця Трамп закликав свою адміністрацію розслідувати плани щодо взаємних тарифів з усіма торговими партнерами Америки, які, як очікується, будуть завершені 1 квітня.