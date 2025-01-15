Команди вже працюють над деталями зустрічі, – Зеленський розповів, чого очікує від Трампа
- Володимир Зеленський очікує продовження політики зміцнення України після інавгурації Дональда Трампа.
- Команди обох сторін працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі для досягнення справедливого миру.
Вже 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Зеленський переконаний, що після цього політика зміцнення України продовжиться.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Дональдом Туском у Польщі.
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Що Зеленський думає про президенство Трампа
Володимир Зеленський зауважив, що США є стратегічним партнером стабільності у світі. За словами президента, саме вони – найбільші донори України в боротьбі за виживання проти російської агресії.
Ми очікуємо продовження політики зміцнення України після інавгурації. Наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Найголовніше для нас – ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а справедливим миром,
– вказав президент.
Зеленський наголосив, що для миру Україні потрібна впевненість, що Росія не повернеться знову з війною.
До слова, радники Трампа визнають, що заяви про швидке завершення війни були передвиборчою риторикою, а реальність конфлікту значно складніша. Один із соратників Трампа заявив, що вони розглядають графік у кілька місяців, а це "мінімальний час, необхідний для розробки реального плану".