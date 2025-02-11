Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику, – NYT

Стівен Віткофф, призначений президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу, також отримав доручення допомагати встановленню миру між Україною та Росією.

Про це мовиться в публікації The New York Times, яка посилається на слова "багатьох" поінформованих джерел, пише 24 Канал.

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Як пишуть у виданні, Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни Росії проти України.

Для цього президент Сполучених Штатів кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами", вказується в публікації.

Співрозмовники видання пояснюють це тим, що Трамп довіряє Віткоффу і нібито вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.

Ці джерела також вказують, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Владіміра Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.