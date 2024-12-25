Данія озброює Гренландію на тлі заяв Трампа про неохідність придбання острову
Данія анонсувала значне збільшення фінансування оборони в Гренландії. Це рішення ухвалено на тлі повторної заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір придбати острів.
Данія посилить флот і інфраструктуру у Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Як Данія реагує на плани Трампа
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що оборонний пакет для Гренландії передбачає витрати двозначної мільярдної суми в кронах (щонайменше 1,5 мільярда доларів). Він назвав це рішення "іронічним", адже напередодні Трамп заявив, що контроль над островом має стратегічне значення для США.
Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність,
– зазначив Поульсен.
Гренландія, яка є автономною територією Данії, має велике значення для США через своє географічне розташування на найкоротшому шляху до Європи. Острів багатий на корисні копалини та нафту. На острові є великий американський космічний об'єкт.
Оборонний пакет витратять на:
- закупівлю двох інспекційних кораблів;
- придбання двох безпілотників з великим радіусом дії;
- дві команди собачих упряжок;
- модернізацію цивільного аеропорту в Гренландії для обслуговування винищувачів F-35;
- розширення штату Арктичного командування у столиці Нуук.
Точна сума не розголошується, але данські ЗМІ оцінюють її в 12 – 15 мільярдів крон (близько 1,6 мільярда доларів).
Нагадаємо, Дональд Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, він вважає це абсолютною необхідністю для США.