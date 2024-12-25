Данія озброює Гренландію на тлі заяв Трампа про неохідність придбання острову

Данія анонсувала значне збільшення фінансування оборони в Гренландії. Це рішення ухвалено на тлі повторної заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір придбати острів.

Данія посилить флот і інфраструктуру у Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія та Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Як Данія реагує на плани Трампа

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що оборонний пакет для Гренландії передбачає витрати двозначної мільярдної суми в кронах (щонайменше 1,5 мільярда доларів). Він назвав це рішення "іронічним", адже напередодні Трамп заявив, що контроль над островом має стратегічне значення для США.

Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність,

– зазначив Поульсен.

Гренландія, яка є автономною територією Данії, має велике значення для США через своє географічне розташування на найкоротшому шляху до Європи. Острів багатий на корисні копалини та нафту. На острові є великий американський космічний об'єкт.

Оборонний пакет витратять на:

закупівлю двох інспекційних кораблів;

придбання двох безпілотників з великим радіусом дії;

дві команди собачих упряжок;

модернізацію цивільного аеропорту в Гренландії для обслуговування винищувачів F-35;

розширення штату Арктичного командування у столиці Нуук.

Точна сума не розголошується, але данські ЗМІ оцінюють її в 12 – 15 мільярдів крон (близько 1,6 мільярда доларів).

Нагадаємо, Дональд Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, він вважає це абсолютною необхідністю для США.