Жителі Гренландії дали відсіч Трампу: що показали опитування щодо ідеї приєднання до США

Переважна кількість населення Гренландії виступила проти того, аби приєднати острів до США. Це завдає удару по наполегливих ідеях Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що показали результати опитування щодо приєднання Гренландії до США

Так, опитування Verian, проведене на замовлення датської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq, показало, що 85% населення Гренландії не хочуть бути частиною США. Водночас "за" приєднання виступили близько 6%, а 9% не визначилися з відповіддю.

Опитування також показало, що 45% жителів Гренландії вважають інтерес Трампа до Гренландії загрозою. За даними газети, лише близько 8% взяли б паспорт США, якби їм довелося зробити миттєвий вибір між громадянством Данії та США.

Лідери острова також не поділяють ці прагнення – вони надають перевагу незалежності.

Ми не хочемо бути датцями, ми не хочемо бути американцями, ми, звісно, ​​хочемо бути гренландцями,

– заявив нещодавно прем’єр-міністр території країни Муте Б. Егеде

Тим часом Данія робить усе можливе, щоб врегулювати суперечку з Трампом. Зокрема, прем’єр-міністр Метте Фредеріксен прагне заручитися підтримкою європейських союзників. Вона відправилася у тур Європою, намагаючись продемонструвати єдність, уникаючи при цьому антагонізації Дональда Трампа.

Вищий військовий посадовець ЄС Роберт Брігер вже висловив пропозицію розглянути можливість розміщення військ країн ЄС у Гренландії.