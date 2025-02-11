Трамп заявив, що Україна згодна на угоду про обмін мінералів на допомогу

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна "по суті погодилася" платити за військову допомогу рідкоземельнимии мінералами. Раніше він висловлював таку пропозицію.

Трамп пояснив, наскільки цінною є українська земля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Як Україна відповіла на пропозицію Трампа обміняти ресурси на допомогу

Трамп заявив, що Україна згодна обміняти свої рідкоземельні мінерали на військову допомогу.

"Україна має надзвичайно цінну землю – з точки зору рідкісноземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. Я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили сотні мільярдів доларів", – сказав він в інтерв'ю Fox News.

Він додав, що хоче повернути величезні гроші, які США вклали в Україну.

Я прямо сказав їм: "Я хочу еквівалент приблизно 500 мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних ресурсів". І вони загалом погодилися. Якщо ми цього не отримаємо – ми просто дурні,

– сказав він.

Нагадаємо, Трамп ще 3 лютого заявив, що має пропозицію добувати рідкоземельні мінерали в Україні. Так Україна заплатить США за зброю, яку отримує.