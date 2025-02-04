Київ готовий дати США право добувати рідкісноземельні мінерали за гарантії безпеки, – NYT

Президент США Дональд Трамп заявив про намір укласти угоду з Україною, відповідно до якої Україна постачала б Сполученим Штатам рідкоземельні мінерали в обмін на допомогу. Київ готовий це зробити, якщо США обіцятимуть йому безпеку.

Це свідчить про його прагматичний підхід до підтримки України, яка зазнала значних руйнувань через війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Чи готовий Київ піти на умови Трампа

Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними елементами та іншими речами,

– сказав Трамп з Овального кабінету, підписуючи чергові укази.

Україна володіє значними покладами рідкоземельних мінералів, таких як літій, уран і титан, які критично важливі для виробництва електромобілів, вітрових турбін та інших технологій.

Пропозиція Трампа пролунала на тлі припинення його адміністрацією фінансування іноземних програм розвитку, що змусило гуманітарні організації в Україні скоротити діяльність, а уряд – шукати нові джерела фінансування для підтримки енергетичної інфраструктури та ветеранів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що військова допомога США, надана за часів адміністрації Байдена, не постраждала через скорочення фінансування. Однак Трамп неодноразово висловлював незадоволення витратами США на військову підтримку України.

Його пропозиція обміну допомоги на рідкоземельні мінерали відповідає його економічній політиці, яка передбачає використання фінансової потужності США для тиску на союзників. Такий підхід він вже застосовував щодо Колумбії та Мексики.

Водночас сам Зеленський раніше пропонував співпрацю США в цій сфері, наголошуючи, що підтримка України відповідає економічним інтересам Америки.

Один із високопоставлених українських чиновників, коментуючи заяву Трампа, зазначив, що Київ готовий до такої співпраці за умови гарантій безпеки, які унеможливлять потрапляння ресурсів до Росії.

За оцінками експертів, в Україні є понад 20 видів стратегічно важливих рідкоземельних мінералів. Деякі аналітики оцінюють їхні поклади у трильйони доларів, проте їх реальна вартість залишається невизначеною через російську окупацію частини територій.

Раніше Київ планував підписати угоду про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин з адміністрацією Байдена, але відтермінував цей крок, очікуючи на прихід Трампа до влади.

Наприкінці минулого року українська делегація зустрілася у Вашингтоні з американськими бізнесменами, пропонуючи їм можливість придбання ліцензій на видобуток корисних копалин або створення партнерств із чинними власниками ліцензій.

Попри це, залишається невідомим, наскільки швидко Україна зможе реалізувати такі угоди. Бізнес-лідери й законодавці вказують на необхідність додаткової геологічної розвідки та усунення адміністративних перешкод для іноземних інвестицій у цю сферу.

Окрім того, російські війська вже захопили значну частину українських покладів рідкоземельних мінералів і продовжують наступ до нових родовищ. Зараз вони знаходяться менш ніж за 10 кілометрів від одного з найбільших покладів літію в Україні, що в Донецькій області.