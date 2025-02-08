Трамп планує відновити відносини з Кім Чен Ином

Дональд Трамп планує відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Президент США переконаний, що ладнає з главою КНДР.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому Трамп хоче відновити відносини з Кім Чен Ином

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою, Трамп заявив, що, на його думку, вагомою перевагою "для всіх" є те, що він добре ладнає з Кім Чен Ином.

За словами президента США, Японія підтримує його ідею щодо контактів з Пхеньяном.

Якщо я зможу підтримувати відносини не тільки з ним, а й з іншими людьми по всьому світу, де, схоже, є складнощі, я думаю, це буде величезною перевагою для всього світу, а не тільки для Сполучених Штатів,

– зазначив Трамп.

Водночас Ісібі підкреслив, що США повинні самостійно вирішити, чи бажають вони налагоджувати контакти з Північною Кореєю.

Він зазначив, що було б добре розв'язати питання з КНДР, які включають денуклеаризацію.