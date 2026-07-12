"Трамп дуже нервує": чому він заговорив про сценарій своєї ліквідації

Ізраїльська розвідка попередила США про план Ірану щодо ліквідації Дональда Трампа. Ба більше, він сам підтвердив наміри Тегерану. Недарма, під час візиту американського президента на саміт НАТО, який проходив у Туреччині, були вжиті особливі заходи безпеки.

Після завершення саміту НАТО в Анкарі, як писали західні ЗМІ, Дональд Трамп з безпекових міркувань змінив літак, щоб дістатися з Туреччини до Сполучених Штатів. Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що саме змусило президента США вдатися до таких кроків.

Відносини США з Іраном залишаються напруженими

"Це дуже цікава ситуація, тому що, з одного боку, начебто Ізраїль дав нову секретну інформацію про те, що Іран намагається вбити Трампа, і президент США поводився підозріло, коли летів літаком з Анкари. Очевидно, що він натякав на те, що щось знає про цей секретний план", – припустив Рашкін.

Саме тому Трампу, за словами громадського діяча, довелося пересісти з шикарного борту Air Force One, який йому подарувала королівська сім'я Катару, на свій старий літак.

"Пізніше з'ясувалося, що цей літак Air Force One не був підготовлений до тих загроз, які можуть бути. Тому що з погляду логістики було дуже тупо з боку Трампа дозволити атаку на регіон, в який він прилетів, в якому перебував і з якого збирався вилетіти. Все це разом було неймовірно необережно і необачно", – впевнений він.

До слова. Трамп раптово вирішив змінити літак на тлі авіаудару, який США завдали по Ірану. Нагадаємо, що ця країна має спільний кордон з Туреччиною, де саме перебував Трамп.

Американські військові, за словами політичного діяча, дуже нервували щодо того, щоб захистити президента і щоб з ним нічого не сталося. Але після цього журналістам видання New York Times, які опублікували інформацію про те, що Трамп, вилітаючи з Туреччини, пересів на свій старий літак, були вручені повістки до суду. Правозахисники вже засудили такий тиск на журналістів.

Трамп дуже нервує щодо спроби його вбивства. І президента США можна зрозуміти, адже на нього вже було кілька замахів. Коли у Пенсильванії у Трампа стріляли, напередодні його попередили про те, що іранці за ним полюють. Тому вже очікувалося, що вони знову можуть вчинити замах. Проте невідомо, як далі поводитиметься Трамп: можливо, він думає, що треба домовитися з Іраном, а можливо, це більше радикалізує його дії,

– підкреслив Юрій Рашкін.

Наразі ситуація між США та Іраном залишається напруженою. Тому, на його думку, у Трампа залишаються не дуже гарні варіанти розвитку подій.

Додамо, що видання New York Times спершу написало про те, що заміну літаків для Дональда Трампа було здійснено на вимогу Секретної служби. Проте згодом журналісти уточнили, що борт Air Force One не обладнаний відповідними системами захисту, які присутні на старому літаку. Зокрема, йшлося про засоби протиракетної оборони. Водночас у адміністрації Трампа заявили, що новий борт відповідає усім найсучаснішим протоколам безпеки.