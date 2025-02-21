Міг не мати цієї війни і міг швидко з нею покінчити, – Трамп не припиняє критикувати Зеленського

Очільник США Трамп знову розкритикував президента Зеленського. Американець вважає, що із війною, яку розв'язала Росія, можна було швидко покінчити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку CBS News Дженніфер Джейкобс, яка цитує президента США.

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Трамп звинувачує Зеленського у поганій роботі над переговорами

Трамп заявив, що Путіна нібито можна було відмовити від війни.

Кожного разу, коли я кажу, що війна – не вина Росії, мене завжди закидають фейковими новинами. Але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось набагато більший і набагато сильніший, що погано робити, і ви цього не робите. Росію можна було так легко відмовити від цього,

– видав американський президент.

Він також додав у своїй заяві, що "це ніколи не повинно було бути війною", люди "не повинні бути мертвими", а міста "не повинні бути зруйновані".

Трамп розкритикував президента України і за роботу над переговорами.

"Так, коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, я маю на увазі, це не було пріоритетом, тому що він так погано працював у переговорах досі", – заявив очільник США.

І додав, що в Україні "не повинно було бути війни". А якщо вона й виникла, то її слід було врегулювати негайно.

Також Трамп заявив, що Зеленський не має "карт у рукаві" для переговорів з Росією.