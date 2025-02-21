The Guardian пропонує українцям висловити власну думку щодо заяв Дональда Трампа за останні дні

Британське видання The Guardian надало українцям можливість висловити свою позицію щодо останніх висловлювань президента США Дональда Трампа. Відповідна форма опублікована на офіційному сайті медіа.

Анонімно можна залишити відгук, а також контактні дані для можливого уточнення інформації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Трампа вважають диктатором вдвічі більше американців, ніж Зеленського: статистика

Що відомо про опитування The Guardian

Редакція The Guardian закликає українців як в Україні, так і за її межами поділитися своєю думкою про заяви Трампа щодо переговорів з Росією, війни, рейтингу Володимира Зеленського та перспектив проведення виборів під час воєнного стану.

Залишити коментар можна як відкрито, так і анонімно. Водночас The Guardian просить користувачів надати контактні дані для можливого уточнення деталей.

Довідка: Пройти опитування можна на сайті The Guardian, заповнивши відповідну форму.

Що заявляв Дональд Трамп про Зеленського

Виступаючи на саміті Future Investment Initiative (FII) у Маямі, Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та порадив йому "діяти швидше", інакше Україна може втратити свою державність.

Крім того, під час виступу у Маямі Трамп заявив, що війна розгортається "не в тому напрямку" та підкреслив, що лише він здатен досягти домовленості з Росією щодо її завершення.

Він також розкритикував відсутність виборів в Україні та заявив, що український лідер "грає Джо Байдена, як на скрипці". Він висловив сумнів у рівні підтримки українського президента, озвучивши містичні 4% рейтингу українського президента.

За результатами опитування КМІС у грудні 2024 року, Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли – 39%, ще 9% відповіли, що не можуть визначитися. У лютому 2025 ж року, після заяв Трампа підтримка Зеленського зросла до 57%, відзвітували у КМІС.