"Оточення Трампа може заробити на Росії": велике інтерв'ю Епштейна про санкції та корупцію

Американський політичний експерт Уріель Епштейн в ексклюзивному інтервʼю для 24 Каналу розповів про справжні мотиви Дональда Трампа щодо скасування антиросійських санкцій. Також експерт пояснив, як результати виборів до Конгресу вплинуть на подальшу підтримку України.

Трамп не поспішає посилювати санкції проти Росії, а його оточення може мати власні інтереси в країні-агресорці. За цим можуть стояти не лише політичні розрахунки, а й гроші та корупційні схеми.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Трамп блокує нові санкції проти Москви, чи здатен Конгрес змінити його позицію та як оточення президента США може бути зацікавлене в купівлі активів західних компаній, які залишили Росію після початку повномасштабної війни.

Чому Трамп зупинив санкції проти Росії?

Трамп зупинив нові санкції проти Росії, які ще місяць тому сам підписав. Ідеться про законопроєкт Ліндсі Грема. Трамп пояснив це американськими інтересами. Але в чому саме вони полягають? У дешевому дизелі, у спробах змусити Україну прийняти умови Москви чи в чомусь іншому?

Ні, це абсолютно не пов'язано з американськими інтересами. Це пов'язано з особистими інтересами Дональда Трампа.

Він намагається вдавати, що його особисті інтереси – це те саме, що й інтереси Америки, хоча насправді вони не мають нічого спільного.

Угода щодо дизеля, звичайно, не змінить його ціну у Сполучених Штатах, тому що йдеться про надто малі обсяги. Ба більше, ми знаємо, що буквально нещодавно Росія заборонила експорт дизеля, нафти тощо.

Зараз вони дозволяють експорт, але незрозуміло, чи мають достатньо дизеля, щоб постачати навіть ці невеликі обсяги до США. Тобто на ціни це абсолютно не вплине.

Щодо інших санкцій, тут був цікавий момент. У США багато проукраїнських груп активно просували законопроєкт Ліндсі Грема.

Нагадаємо, що законопроєкт сенатора Ліндсі Грема передбачає посилення санкційного тиску на Росію та запровадження мит проти країн, які купують російську нафту, газ та інші енергоносії. Водночас документ надає президенту США право самостійно вирішувати, чи застосовувати ці обмеження, тому Дональд Трамп може відмовитися від їх запровадження.

А моя організація Renew Democracy Initiative та я особисто ставилися до нього дуже скептично, тому що цей законопроєкт не зобов'язував Трампа нічого робити. Він дозволяв Трампу запроваджувати ці санкції, але водночас президент мав право одноосібно їх скасовувати. Що він зараз і зробив.

Другий момент – цей законопроєкт надавав Трампу додаткові повноваження, щоб він міг застосовувати мита проти країн, які купують надто багато російської нафти. На жаль, як ми бачимо, він не лише цього не зробив, а й сам намагався купувати російську нафту та російський дизель.

Думаю, ми могли передбачити такий розвиток подій. Це ще раз показує, хто такий Трамп і на чиєму боці його симпатії.

І щоб іще більше погіршити ситуацію, ми всі чули, як Starshield – військова версія Starlink – сповільнився. Це, звичайно, негативно вплинуло на вашу армію та призвело до зупинки певних військових операцій. У США зараз не зовсім зрозуміло, звідки це взялося.

Моя особиста думка – до цього причетні й Ілон Маск, і Трамп. Чомусь вони обоє готові допомагати Путіну саме в той момент, коли він проявив слабкість. І для мене це ключове питання.

Саме зараз, коли Україна перехоплює ініціативу, коли ми бачимо, що Росія спотикається і, можливо, навіть починає програвати, Маск і Трамп вирішили, що мають допомогти Путіну й атакувати Зеленського.

Повна розмова з Уріелем Епштейном: дивіться відео

Що може зробити Конгрес до і після 3 листопада?

В Інституті вивчення війни пишуть, що Путін і Герасимов у 60 разів перебільшили успіхи російської армії. Чому саме зараз, коли російський диктатор слабшає, Ілон Маск знову став на бік Росії? І чи зможе Конгрес вплинути на Трампа після призупинення санкцій і дизельної угоди з Росією, чи доведеться чекати 3 листопада?

Проблема в тому, що зараз Конгрес не на сесії. І навіть попри те, що Фіцпатрік, Дон Бейкон і ще кілька республіканців виступили проти дій президента, зараз там просто неможливо голосувати.

А чи повернеться Конгрес до виборів? Я дуже сумніваюся. Думаю, на жаль, до 3 листопада нічого не відбудеться. Сьогодні все, що Конгрес може зробити, – це публічно намагатися тиснути на президента через медіа.

Але після 3 листопада, думаю, ми побачимо певні дії. Трамп скасував ці санкції й відверто говорить про Путіна позитивніше, ніж про Зеленського.

Те, що він геть плює на наші національні стратегічні інтереси, очевидно. Думаю, республіканці це теж розуміють.

Наше завдання – домогтися, щоб цей тиск посилювався. Після 3 листопада, щойно Конгрес повернеться на сесію, потрібно підтримувати тих республіканців, які готові виступати проти президента й просувати законопроєкти, що заборонятимуть будь-які закупівлі російського дизеля та нафти.

Також потрібно підтримувати тих, хто готовий просувати законопроєкти, які не просто дозволятимуть Трампу запроваджувати санкції проти Росії, а зобов'язуватимуть президента це робити.

Те, що зараз просуває Фіцпатрік, – правильна ідея. Ми знаємо, що Майк Джонсон, голова Палати представників, не просуватиме законопроєкти, до яких Трамп ставиться критично. Тому Фіцпатрік просуває цей законопроєкт за допомогою особливого механізму – discharge petition. Він дозволяє обійти голову Палати представників.

До речі, республіканець Браян Фіцпатрік просуває законодавчу ініціативу, яка має обмежити закупівлі російських енергоносіїв і посилити санкційний тиск на Москву. Для цього він використовує механізм discharge petition — петицію, яка за підтримки щонайменше 218 членів Палати представників дає змогу винести законопроєкт на розгляд без згоди спікера Майка Джонсона.

Якщо 218 членів Палати представників підтримають цю петицію, спікер буде змушений винести законопроєкт на розгляд, навіть якщо сам цього не хоче. Це важливий показник: республіканець від самого початку не залишає Джонсону можливості вирішувати, погоджуватися з цим чи ні.

Хто в Республіканській партії готовий виступати проти Трампа?

Наскільки мені відомо, Дон Бейкон уже недовго залишатиметься на посаді. Щодо Браяна Фіцпатріка не знаю, але, здається, із ним теж така ситуація. Хто прийде їм на зміну?

Браян Фіцпатрік залишається, а Дон Бейкон іде. На жаль, Дона Бейкона я знаю, ми кілька разів зустрічалися у Вашингтоні. Чесно кажучи, він мені подобається. Це шанована людина, колишній генерал.

Але мене трохи дивує, що зараз Дон Бейкон говорить усі правильні речі й виступає досить агресивно. Але де він був пів року тому? Тоді вже все було очевидно, за цей час нічого не змінилося, але він цього не робив.

Так, він та інші конгресмени приватно висловлювалися, щось говорили. Але коли це було справді важливо й потрібно, де він був?

Фіцпатрік, попри те, що в нас є чимало політичних розбіжностей, продовжує балотуватися, залишається в Конгресі й готовий активно виступати проти президента. Я сподівався б, що такі люди, як Дон Бейкон, готові не лише говорити тоді, коли це легко і коли вони вже не балотуються.

Важливо, щоб вони були готові говорити правду навіть тоді, коли борються за переобрання. Нам потрібні хоробрі люди і в Демократичній, і в Республіканській партіях, які готові говорити правду й продовжувати політичну боротьбу.

Що американці загалом думають про угоди з Путіним? Я бачу, як дедалі більше людей відкрито підтримують Україну й виступають проти Росії. Навіть колишні прихильники MAGA змінюють думку про Трампа. Як більшість американців оцінює ситуацію зараз?

Відповідь проста. За опитуваннями, понад 80% американців виступають проти будь-яких угод із Путіним. Ми майже не бачимо такої одностайності щодо інших питань. Це хороша новина.

Але є й не дуже хороша: для самих американців це не найважливіший пріоритет. Якщо запитати пересічного американця, кого він підтримує – Україну чи Росію, – він відповість: "Без сумніву, Україну".

Якщо запитати, чи готовий він до якихось угод із Путіним, відповідь буде негативною. Але якщо запитати, яке місце це питання посідає серед його пріоритетів, то для більшості американців воно, можливо, увійде до першої десятки, а можливо, опиниться навіть нижче. Пересічний американець не голосує, керуючись питаннями зовнішньої політики.

Але тут є важливий момент. Багато американців, зокрема прихильники MAGA та республіканці, зараз стурбовані корупцією в адміністрації Трампа. Йдеться про те, як його друзі почали заробляти мільярди доларів на різних міжнародних угодах, а сім'я Трампа особисто отримує мільярдні прибутки від криптовалютного бізнесу.

Ми чули, що у 2025 році родина Трампа заробила близько 2 мільярдів доларів. І це лише те, про що нам відомо публічно. Тему корупції потрібно пов'язувати з відносинами з Росією.

Звідки взялися ці угоди з Москвою? Чому Трамп і Маск зараз готові співпрацювати з Путіним і говорити про нього прихильніше, ніж про Зеленського? Відповідь очевидна: вони хочуть заробляти гроші.

Путін пропонує Трампу, щоб він і люди з його оточення могли придбати права на активи американських та інших компаній, які залишили Росію після початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що друзі Трампа можуть заробити на тому, що інші компанії свого часу ухвалили правильне рішення й пішли з країни-агресорки.

На мою думку, для пересічного американця один із найважливіших аргументів, які потрібно просувати, – це саме питання корупції. Американцям потрібно пояснювати, що зрештою вони самі за це платитимуть. Ідеться про корупцію, яка впливає на відносини між Трампом і Путіним.

Це шкодить американцям і з економічної точки зору, і з погляду національної безпеки, адже Росія не зупиниться на Україні.

Понад те, Росія підтримує Іран. Трамп розпочав війну проти Ірану, але ніяк не може її виграти, тому намагається зробити Зеленського цапом-відбувайлом.

Водночас Путін надає Ірану розвіддані, зброю, гроші та іншу підтримку, фактично допомагаючи йому атакувати й убивати американських військових. Про це потрібно говорити в медіа, щоб американці розуміли, наскільки ризикованими й шкідливими для стратегічних інтересів США є дії їхнього президента.

Чи можливий новий американо-російський союз?

До речі, про стратегічні інтереси. Президент України Володимир Зеленський сказав, що нам потрібно готуватися до того, що США зніматимуть санкції з Росії. Чи означає це, що невдовзі ми побачимо новий американсько-російський союз із бізнес-угодами та співпрацею, про які ви говорите?

Я не думаю, що ситуація дійде до створення американсько-російського союзу. Адже Трамп усе-таки має обмеження своїх повноважень.

На щастя, Трамп – не Путін, попри те, що поважає його і, можливо, навіть заздрить йому. В Америці є Конгрес, а це не російська Дума. Якщо Конгрес вирішить діяти, він може обмежити президента. І якщо демократи отримають більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, то матимуть реальні важелі впливу на рішення Трампа.

Реалістично я думаю, що Трамп послаблюватиме санкції проти Росії. Це не означає, що він скасує їх усі. Не думаю, що йому вдасться це зробити, але він намагатиметься обмежити санкційний тиск.

Також, думаю, він обмежуватиме допомогу, яку готовий надавати Україні. Водночас обмін розвідданими, коли Росія готується атакувати Україну, продовжиться.

Повністю припинити передавання розвідданих було б надто скандальним кроком у США. Якби Трамп це зробив, а внаслідок наступного удару загинув хоча б один американець, це спричинило б величезний скандал.

Показово, що зараз і Трамп, і Маск заперечують свою причетність до уповільнення роботи Starlink. Маск заявив, що це було рішення Міністерства оборони США. Трамп теж каже, що це не він. То хто ж тоді ухвалив це рішення?

Що змінять вибори до Конгресу для України?

По суті, для Трампа вже готують вирок, і всі говорять про те, що демократи все-таки візьмуть Конгрес. Що буде після цього і наскільки болісно Трамп може відреагувати?

Наскільки болісно – це правильне питання. Тут усе залежить від того, чи отримають демократи контроль над усім Конгресом, чи лише над Палатою представників.

Сьогодні, якщо подивитися на ринки прогнозів, демократи мають приблизно 90 – 93% шансів отримати більшість у Палаті представників. Щодо Сенату, то їхні шанси трохи перевищують 70%.

У нашій системі саме Сенат відіграє важливу роль у зовнішній політиці з погляду законодавчої влади. Палата представників контролює бюджет, а Сенат має повноваження схвалювати або відхиляти угоди й договори.

Якщо демократи отримають контроль над усім Конгресом, Трамп буде наче поранений тигр – він стане ще небезпечнішим. Він діятиме агресивніше й робитиме все, що зможе.

Але Сенат може відмовитися голосувати за кандидатури, які Трамп висуватиме на різні посади, і протидіяти його ініціативам у зовнішній політиці. Тобто Сенат зможе обмежувати дії Трампа. Якщо ж демократи не отримають більшість у Сенаті, а виграють лише вибори до Палати представників, ситуація буде набагато гіршою.

Трамп і далі діятиме так само агресивно. Палата представників має певні важелі впливу: зокрема, вона може ініціювати розслідування. Але без підтримки Сенату домогтися результатів буде значно складніше.

Якщо демократи отримають контроль над усім Конгресом, можливості Трампа для маневру будуть суттєво обмежені. Якщо ж вони не зможуть здобути більшість у Сенаті, ризики, на жаль, будуть величезними.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.