Епштейн назвав слабкості Трампа, які демократи можуть використати проти нього

Ще у 2016 році кампанія Дональда Трампа вдосконалила тролінг. Щоразу, коли політик намагається атакувати інших кандидатів, він вигадує прізвиська, як-от "кривий Джо Байден" або "лев Тед Круз". Поки ще невідомо, що Трамп придумав щодо Камали Гарріс.

У такий спосіб експрезидент США намагається здобути перевагу над своїми суперниками. Водночас демократи та інші опоненти навіть всередині Республіканської партії є більш традиційними політиками. Як правило, вони намагаються проводити звичайні атаки. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн сказав 24 Каналу, на яких слабкостях Трампа вони можуть зосередитися.

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Що саме демократи можуть використати проти Трампа

Уріель Епштейн розповів, що демократи можуть використати проти Дональда Трампа певні аспекти з його особистого життя, які безперечно є глибоко проблематичними. Мовиться про те, що політик мав зв'язок з порнозіркою, був одружений кілька разів та зраджував своїм дружинам.

Крім цього, члени Демократичної партії можуть зосередитися на атаках, спрямованих на політичні позиції Трампа. Тобто акцентувати на його симпатії до російського диктатора Владіміра Путіна. Також тому, як він спочатку хвалився ядерною кнопкою, порівнюючи її з тією, яку має Кім Чен Ин, а потім розповідав про своє захоплення главою КНДР.

Я вважаю, що ці види тролінгу, яку демократи фактично перейняли від кампанії Трампа. Протягом останнього тижня бачимо, що демократи досить ефективно використовують ці стратегії, домінуючи в значній частині розмов у соцмережах,

– наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

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Однак варто зазначити, що мережа Х належить Ілону Маску, який продемонстрував сильну підтримку Дональду Трампу. Навіть попри те, що Маск на цій платформі нахиляє чашу терезів на користь Трампа, багато з цих тролінгових атак домінували в останні дні. Буде цікаво, чи зможуть вони зберегти цей імпульс протягом наступних кількох тижнів.