Президент США Дональд Трамп реагує на неадекватні дописи заступника глави Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва. І це вигідно для України.

Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що для американців колишній президент – це не пусті слова. Хоча ми всі чудово розуміємо, що Медведєв – це звичайне пусте місце, яке займає високу посаду.

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Чому цей конфлікт на руку Україні?

Як наголосив Богданов, у Трампа вже пройшла стадія захоплення Путіним та його оточення. Зараз у нього стадія ненависті. І він готовий чіплятися до будь-чого.

Мєдвєдєв висловлює радикальні, але цілком зрозумілі меседжі від Кремля. Це явно дратує Трампа та ще більше "накачує" його проти Росії.

Трамп реагує на це, враховуючи його темперамент. Це дуже добре. Трамп легітимізував Медведєва. Його заяви набули ваги. Враховуємо, що Медведєв не зупиниться у вживанні алкоголю та продукуванні специфічних текстів. Тому реакція від американців може бути ще більш радикальною. Добре, що Медведєв це пише. А Трамп – реагує. Не бачу в цьому проблем,

– сказав Богданов.

Своїми постами Медведєв продовжує підбурювати Трампа на все більш жорстку позицію щодо Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Медведєву варто стежити за своїми словами. Також він фактично назвав його "невдалим експрезидентом Росії". Медведєв вже агресивно на це відповів.