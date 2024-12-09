Столтенберг міг наштовхнути Трампа на важливе рішення щодо НАТО, – Politico

Вже у січні 2025 року США очолить Дональд Трамп. Західне видання пише, що колишній генсек НАТО міг наштовхнути його на важливе рішення стосовно Альянсу.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг міг переконати Трампа у корисності НАТО для США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Побоювання у Альянсі зменшились

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг міг переконати нового президента США Дональда Трампа у тому, що НАТО може бути корисним. Західне видання посилається на джерело високого рангу в Північноатлантичному альянсі. За даними газети, наразі там менше побоювань щодо можливих деструктивних дій Трампа.

Під час попереднього президентського терміну політик погрожував союзникам можливим виходом США та відмовою виконувати зобов'язання щодо взаємної допомоги у разі нападу 5-й статті.

Раніше він вже повторював цю погрозу залишити НАТО, якщо країни будуть мало вкладатись в оборону. Водночас Трамп сказав, що США залишаться в Альянсі, якщо до них будуть ставитись "справедливо".