Російський магнат заявив, що Трамп-молодший повернув йому гроші за весілля

Російський бізнесмен Умар Кремльов заявив, що Дональд Трамп-молодший повернув йому гроші, які той витратив на святкування після весілля. Раніше він розповідав, що оплатив 2 вечори на Багамах як подарунок для сина президента США та його дружини.

Про це Кремльов розповів журналістам у Стамбулі, пише Bloomberg.

Трамп-молодший повернув гроші

Кремльов розповів, що Трамп-молодший відшкодував витрати на святкування, які росіянин спочатку оплатив як подарунок.

Він повернув гроші, але я не розумію чому, бо не вважаю це якимось особливим подарунком,

– сказав Кремльов.

Йдеться про сотні тисяч доларів, за які орендували приватний острів та влаштували масштабні феєрверки. Гроші надходили від структури в Дубаї, яка пов'язана з очолюваною Кремльовим Міжнародною боксерською асоціацією.

Російський бізнесмен також зазначив, що не був присутній на самому весіллі, однак приєднався до інших святкувань разом зі спільними друзями.

У травні Дональд Трамп-молодший одружився з Беттіною Трамп під час приватної церемонії. Наступного вікенду пара влаштувала святкування на Багамах, витрати на яке взяв на себе Кремльов. У вересні Дональд Трамп заявляв, що його син відшкодує російському бізнесмену ці витрати, водночас намагався применшити значення цієї історії.

Хто такий Умар Кремльов?

43-річний Умар Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яка базується у швейцарській Лозанні та відповідає за змагання, правила й стандарти. Під його керівництвом ця спортивна організація втратила визнання Міжнародного олімпійського комітету, перенесла свою діяльність до Москви та підписала спонсорські контракти з російським "Газпромом".

До цього Кремльов із 2017 року керував Федерацією боксу Росії. А його бізнес-інтереси охоплюють, зокрема, лотереї та азартні ігри, а сам він має зв'язки з людьми, близькими до Кремля.

Також у Конгресі США почали розслідування щодо того, як родина Трампа може збагачуватися завдяки близькості до президента.