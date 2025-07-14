Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу розповів, що така допомога справді допоможе Україні, втім варто дочекатися конкретної дії з боку Дональда Трампа. Це буде сигналом Володимиру Путіну, що він перебуває на хибному шляху у відносинах із Сполученими Штатами.

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Дії та заяви Трампа – часто змінюються

Втім Шарп припустив, що Путін враховує такі кроки американської адміністрації. І хоча вони реально допоможуть Україні, на дії російського диктатора вони не впливають.

Це не те, що зупинить Путіна, але це точно те, що йому не сподобається,

– сказав Давид Шарп.

Він додав, що Дональд Трамп – доволі непередбачуваний: різкі заяви часто змінюються м'якими, а дії можуть бути абсолютно несподіваними. Це добре видно на прикладі ізраїльського та близькосхідного напрямів – у відносинах із Ізраїлем передбачуваності було значно більше.

Навіть у цих відносинах траплялися несподіванки. Наприклад, цілковитим сюрпризом стало те, що американці вели прямі переговори з ХАМАСом. Або коли США раптово зупинили операцію проти Ємену.

Це, можливо, не було безпосередньо пов'язано з Ізраїлем, однак стало дуже несподіваним і не було сприйняте на Близькому Сході як оптимальний крок. З іншого боку, мало хто очікував, що Трамп фактично дасть "зелене світло" Ізраїлю на атаку Ірану – а на кулуарному рівні саме це й відбулося,

– зазначив Шарп.

Він додав, що наразі в риториці Дональда Трампа відбулися зміни – як у ставленні до Росії, так і в підході до України. Трамп поставив на карту щонайменше свій політичний престиж, розраховуючи на досягнення угоди з Росією. Він фактично пішов їй назустріч.

Стара стратегія США – не спрацювала

Шарп пояснив, що суть цієї стратегії президента США свого часу озвучив держсекретар Марко Рубіо. По суті, він заявив: так, Росія – безперечно агресор, але якщо Сполучені Штати критикуватимуть її жорстко й відкрито, то втратять можливість підтримувати з нею будь-який контакт. Тому вони вирішили перевірити, чи можна досягти результату, ведучи діалог із Росією та пропонуючи їй певні "пряники".

Втім, схоже, така політика не працює. Росія в певній мірі вийшла з ізоляції. Проте, судячи з усього, це її лише надихнуло, але не зробило поступливішою.

Це призвело до того, що Путін, з одного боку, тягне час, не бажаючи серйозно сваритися з Трампом. З іншого боку, на критично важливі для Трампа кроки, на які він, власне, поставив свій престиж, не йде і не просувається вперед. І, відповідно, ми бачимо, що терпіння американців вичерпується,

– зазначив Шарп.

Він додав, що наразі в Конгресі перебуває на розгляді законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо нового пакета санкцій. Водночас варто дочекатися реальних дій, адже Росія, ймовірно, знову спробує затягнути процес, висунувши нову – можливо, фіктивну – пропозицію. І який би вибір не зробили Сполучені Штати, Шарп припускає, що в умовах затягування з боку Росії це рішення буде ухвалене досить скоро.