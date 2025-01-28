4 плани на столі Трампа щодо допомоги Україні у війні проти Росії

В адміністрації президента США Дональда Трампа є 4 плани щодо допомоги Україні у війні проти Росії: надання надпотужної зброї, тиск на диктатора Владіміра Путіна і його оточення, санкції та зниження цін на нафту, створення нового світопорядку.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, пояснивши, що це все створить передумови для проблем в російській економіці та повалення путінського режиму.

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Як США можуть допомогти Україні

Генерал армії пояснив, що спецпредставник США у справах України Кіт Келлог представив кілька аргументів з, імовірно, 45 напрацьованих щодо допомоги Україні у війні проти Росії.

Потенційне надання зброї п'ятого-шостого покоління у випадку непогодження Владіміром Путіним піти на мирний процес. Кількість – у десятки разів більше, ніж передавав експрезидент США Джо Байден. Тиск на Путіна та його оточення – больові точки та суспільні інституції в Росії. Санкції та падіння ціни на нафтопродукти у кілька разів, що вдарить по російській економіці. Об'єднання країн для нового світопорядку й створення світу без війн.

Це створить передумови не тільки для захисту, а й перемоги над Росією і повалення путінського режиму.

Була розмова не тільки Сі Цзіньпіна і Трампа, а й з Нарендою Моді, а раніше з Реджепом Ердоганом. Це ті гравці, які контактують з Путіним і можуть ставити умови, а згодом спільні,

– наголосив Микола Маломуж.

Йдеться насамперед про недопущення ядерної війни, глобальну безпеку та припинення війни в Україні.

До слова, нещодавно накладені санкції США проти Росії вже уповільнюють експорт російської нафти в Азію. На це впливає, зокрема, зростання вартості фрахту танкерів.