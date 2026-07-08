Був "сумний" неспроста: експерт NISS припустив, чому Трамп був пригнічений на саміті НАТО

Саміт НАТО в Анкарі відбувається між двома великими війнами – російською агресією проти України та протистоянням США й Ізраїлю з Іраном. На цьому тлі Дональд Трамп прибув на зустріч у пригніченому настрої, що могло бути пов'язано не лише з подіями на Близькому Сході.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу припустив, що могло вплинути на настрій американського президента. Він також пояснив, як зміна оцінок Вашингтона щодо перебігу війни може позначитися на позиції США під час переговорів.

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Трамп був "сумний" неспроста

Дональд Трамп прибув на саміт НАТО в Анкарі у момент нового загострення на Близькому Сході. Тому повідомлення про його пригнічений настрій могли бути пов'язані з військовими рішеннями США та ризиками подальшої ескалації.

Напередодні Сполучені Штати поновили удари по іранських об'єктах, а Анкара розташована відносно недалеко від кордону з Іраном. Поки незрозуміло, чи йшлося про разову нічну операцію, чи атаки триватимуть, проте ринки вже відреагували: вартість нафти зросла приблизно із 71 до 75 доларів за барель.

Трамп знаходиться в Анкарі. Якщо ми згадаємо географію, від міста Анкара, столиці Туреччини, до іранського кордону, я б не сказав, що така вже велика відстань. А, як відомо, сьогодні вночі США поновили атаки на іранські об'єкти,

– припустив Ус.

Зустріч американського президента з Володимиром Зеленським, на думку експерта, має відбутися. Її значення посилює саме місце проведення саміту: Туреччина географічно розташована між війною Росії проти України на півночі та протистоянням США й Ізраїлю з Іраном на півдні.

На цю особливість звертали увагу міністри, військові та інші високопосадовці під час Чорноморсько-Балканського безпекового форуму в Бухаресті. Анкара фактично стала точкою між двома найбільшими сучасними війнами, і обидві безпосередньо впливають на рішення, які союзники мають обговорювати на саміті.

Саміт НАТО відбувається географічно між двома найбільшими війнами сучасності: російською війною проти України та війною США й Ізраїлю проти Ірану. Туреччина фактично є єдиною країною між цими двома точками конфлікту,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Водночас у Вашингтоні можуть переглядати й попередні оцінки ситуації в Україні. Раніше американський підхід до мирних переговорів значною мірою ґрунтувався на переконанні, що Росія перемагає і до кінця 2025 року здатна захопити всю Донецьку область.

Однак нові дані та витоки свідчать, що у Вашингтоні помічають зміну тенденцій. Це може змусити адміністрацію Трампа скоригувати свою позицію та інакше оцінювати можливості обох сторін перед розмовою з українським президентом. Тому переговори в Анкарі матимуть значення не лише для подальшої підтримки України. Вони покажуть, чи готові США відмовитися від попередніх прогнозів про неминучу перевагу Росії та будувати свою політику на актуальній ситуації на полі бою.

Ус пояснив, що могло засмутити Трампа в Анкарі: дивіться відео