Прихильники Трампа хочуть змінити Конституцію США, щоб той міг балотуватися на третій термін

Прихильники Трампа створили так званий "Проєкт третього терміну", який передбачає конституційні зміни у США, аби дозволити Трампу балотуватися втретє. Наразі шлях до Білого дому у 2028 для Трампа закритий.

Змінити конституцію США вкрай складно, але не неможливо, що багатьох насторожує. Про це повідомляє 24 Канал з насиланням на NBC News.

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Що відомо про "Проєкт третього терміну"

Прихильники Трампа починають кампанію про зміну Конституції США, щоб він міг балотуватися у президенти на третій термін.

Трамп ще під час своєї передвиборної кампанії і від моменту перемоги на виборах казав, що готовий служити народу ще раз.

Прихильники Diehard не злякалися, сподіваючись подолати цю не так вже й малу перешкоду.

Плакат, показаний на Консервативній політичній конференції за межами Вашингтона, округ Колумбія, у вихідні, мав напис "Проєкт третього терміну" і показував Трампа в одязі імператора Юлія Цезаря. "За Трампа 2028 ... і далі!" написано там.



Плакат з проєктом третього терміну Трампа / NBC News

Одним із організаторів руху, 37-річний Шейн Трехо з Мічигану, пояснив, що головна мета ініціативи – переконати консервативних республіканців підтримати конституційну поправку, яку минулого місяця вніс до Конгресу союзник Трампа, конгресмен Енді Оглз (штат Теннессі).

Резолюція Оглза передбачає збільшення президентського терміну з восьми до 12 років. Якщо Трамп переможе на виборах 2028 року, він зможе залишитися на посаді до 2033 року, коли йому виповниться 86 років.

Ми хочемо, щоб Трамп був у 28 році. Ось чого вони терпіти не можуть. Така людина, як Трамп, з’являється лише один чи два рази в історії країни. Ми хочемо Трампа!

– сказав Стів Беннон, прихильник руху MAGA та старший радник Білого дому під час першого терміну Трампа.

Чи хоче Трамп третього терміну

Після перемоги на виборах у листопаді Дональд Трамп зустрівся з республіканцями Палати представників і загадково заявив: "Підозрюю, що я не буду балотуватися знову, якщо ви не скажете: "Він такий хороший, що нам потрібно придумати щось інше".

Цю фразу можна сприймати як жарт, а можна – як натяк на можливість змін. Одне очевидно: він не виключає такої перспективи.

Під час зустрічі з республіканцями Палати представників у Південній Флориді минулого місяця Трамп запитав: "Чи дозволено мені балотуватися знову?"

Немає жодних аргументів щодо того, що президент Трамп може бути знову обраний на посаду президента,

– сказав Дж. Майкл Луттіг, суддя федерального апеляційного суду у відставці.

Шейн Трехо, організатор руху за зміну Конституції, вважає, що ініціатива має шанси на успіх.

Ми віримо, що якщо цього вимагатиме громадськість, він виступить і відслужить свій третій термін. Це може бути реальним шансом не просто змінити деякі правила через виконавчий наказ. Виконавчі розпорядження можна дуже швидко скасувати. Це може стати суттєвим способом для Трампа змінити майбутнє країни для майбутніх поколінь,

– сказав Трехо.

Причини для Трампа говорити про третій термін можуть бути і не такими страшними.

"Він керує Конгресом зі страхом, тому, якщо є хоча б віддалений шанс, що він зможе залишитися при владі, вони залишаться в черзі", – сказав Майкл ДюХейм, колишній представник Національного комітету Республіканської партії.

Втім, Трамп не коментує можливість висунення Джей Ді Венса на наступних виборах. На запитання, чи підтримує він його, Трамп сказав, що говорити про це ще зарано. Сам Венс підтримав слова президента і підтвердив, що поки не на часі про це говорити.

Реакція Білого дому та республіканців

Білий дім не коментує, чи підтримує Трамп конституційну ініціативу його прихильників. Серед республіканців та колишніх радників Трампа думки розділилися. Деякі впевнені, що він лише дражнить опонентів, змушуючи їх нервувати.

Президент Трамп жартує про третій термін – це все одно, що шеф-кухар жартує про встановлення зірки Мішлен у своєму ресторані — очевидно, цього не відбувається, але цікаво спостерігати, як критики втрачають розум через це,

– сказав NBC News Бред Парскейл, керівник кампанії Трампа у 2020 році.

Однак є й ті, хто вважає, що якщо юридично буде створено можливість для третього терміну, Трамп нею скористається.

Для цього потрібна конституційна поправка, але давайте не будемо забувати, що в Конституцію були внесені зміни, які обмежують строки, і це можна скасувати,

– сказала у інтерв'ю Дженна Елліс, адвокат кампанії Трампа 2020 року.

Наскільки реально змінити Конституцію США

Для внесення поправки до Конституції США існують два механізми, обидва – вкрай складні.

Підтримка Конгресу – дві третини голосів у Палаті представників і Сенаті, а потім ратифікація трьома чвертями штатів (38 із 50). Враховуючи нинішній розклад сил у Конгресі та політичну напругу в країні, цей варіант фактично неможливий. Конституційний з’їзд штатів – якщо 34 штати погодяться, вони можуть ініціювати загальнонаціональний конституційний з’їзд для внесення поправок. Проте навіть після цього три чверті штатів повинні затвердити зміни.

Причина, чому ми маємо найменшу кількість поправок серед інших подібних конституцій, полягає в тому, що змінити Конституцію майже неможливо, тому що ми не можемо змусити 34-38 штатів погодитися. Це дуже, дуже велика перешкода,

– сказала Вікторія Норс, професор Джорджтаунського права.

З двох шляхів конституційний з’їзд може бути єдиним реалістичним засобом потенційного продовження президентства Трампа. Це через склад штатів. Цифри, підраховані Національною конференцією законодавчих зборів штатів, показують, що 57% цих органів контролюються республіканцями, лише 37% – демократами.

Дженна Елліс каже, що фактично така ідея "не виходить за межі можливого".