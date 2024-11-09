Суд відклав розгляд справи Трампа про заворушення під Капітолієм

Суд призупинив розгляд справи Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. За словами прокурорів, необхідно оцінити "безпрецедентні обставини".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Справу було відкладено до 2 грудня.

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Чому суд відклав справу Трампа

Учора, 8 листопада, суддя Таня Чуткан задовольнила клопотання офісу спеціального прокурора Джека Сміта про тимчасове припинення розгляду справи, що стосується спроби скасувати результати виборів 2020 року.

Як повідомляє видання, прокурор попросив суд призупинити розгляд справи щодо новообраного президента, аби "оцінити безпрецедентні обставини", в яких опинився офіс прокурора.

У заяві Сміт зазначив, що після виборів обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Команда Сміта пообіцяла поінформувати суддю про "результати своїх дебатів" до 2 грудня.

Чи можуть скасувати усі кримінальні справи проти Трампа

У виданні Reuters із посиланням на знайоме з цим питанням джерелом зазначили, що Міністерство юстиції обговорює можливість закриття справи, оскільки Трамп готується до повернення в Білий дім. Відповідно до політики відомства, яка була встановлена в 1970-х роках, чинний президент не може бути підданий кримінальному переслідуванню.

Адвокати Трампа повинні подати відповідь на аргументи Сміта до 21 листопада, зокрема щодо можливості продовження справи після рішення Верховного суду США, яке надає колишнім президентам широкий імунітет від кримінального переслідування за дії, вчинені під час виконання своїх обов'язків.