Трамп під час президентства може припинити порушені проти нього кримінальні справи, – Reuters

Дональд Трамп за час свого президентства може припинити відкриті проти нього кримінальні справи. Принаймні Трамп їх може закрити на час своєї каденції.

Адже Трамп став першим колишнім президентом США, визнаним винним у скоєнні кримінального злочину, пише агентство, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Так, суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації.

Що відомо про долю справ проти Трампа

Республіканець Дональд Трамп в інтерв'ю 24 жовтня заявив, що він звільнить спеціального прокурора США Джека Сміта "протягом двох секунд" після своєї інавгурації. Адже Сміт очолював федеральне обвинувачення щодо спроб політика скасувати поразку на виборах і збереження секретних документів після відходу з посади.

Водночас Дональд Трап як президент матиме повноваження:

звільнити Сміта,

закрити справи проти себе.

Проте не матиме можливості закрити справу про відкупні в Нью-Йорку або щодо спроби скасувати свій програш на виборах 2020 року в штаті Джорджія.

Також журналісти зазначають, що адвокати Трампа можуть попросити суддю Хуана Мерчана відкласти винесення вироку, що заплановано на 26 листопада. Адже республіканцю може загрожувати до 4 років тюрми.

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До речі, Хуан Мерчан вже двічі відкладав винесення вироку Трампу. Спочатку його запланували на 11 липня, потім Верховний суд США постановив, що президенти мають широкий імунітет від судового переслідування за їхні офіційні дії.