"Республіканці теж можуть замінити Трампа": чому він стає більш невигідним кандидатом

Джозеф Байден зняв свою кандидатуру із перегонів на виборах, що відбудуться у 2024 році. Ймовірно, замість нього демократична партія обере молодшого політика, що може бути невигідним для республіканців, адже Дональду Трампу буде важко конкурувати із новим опонентом.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що після дебатів, які були невдалими для Байдена розгорнулася дуже потужна медійна кампанія про необхідність заміни кандидата від демократичної партії. Він зазначив, що республіканцям була вигідна його кандидатура, адже, за даними соцопитувань, їхній лідер мав усі шанси на перемогу.

Дивіться також Заміна Байдена на Гарріс: яку суму завдяки цьому отримала Демократична партія США

Трампа можуть замінити

Клочок припустив, що, через заміну кандидата демократичної партії, у республіканців може виникнути проблема.

Республіканці теж можуть замінити Трампа, адже мала ймовірність, що він виграє від молодого кандидата-демократа. Трамп поважного віку, тому це відіграватиме ключову роль у цій виборчій кампанії,

– висловився керівник Центру громадської аналітики.

Він зазначив, що будь-який молодий кандидат матиме перевагу на виборах у США, однак Дональд Трамп не захоче знімати свою кандидатуру. Можливо, це буде серйозним викликом для республіканської партії.

Чому Байден зняв свою кандидатуру

На думку Валерія Клочка, основною причиною того, що Байден відмовився продовжувати передвиборчі перегони за посаду наступного президента США є тиск з боку спонсорів демократичної партії.

Я вважаю, що відбувся цивілізаційний внутрішньопартійний процес у демократів, який завершився консенсусом. Добре, що Байден ухвалив таке рішення,

– сказав він.