Трамп справді може зупинити війну в Україні, але є суттєвий нюанс

Кандидат у президенти США від республіканців може зупинити війну в Україні. Його метод простий – віддати Владіміру Путіну все, чого він хоче.

Іншого варіанта у Трампа немає. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епшейн пояснив 24 Каналу, які наслідки це матиме для світу.

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Трамп готовий працювати з диктаторами

Заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв неодноразово заявляв, що ціль Росії – не захоплення Криму чи Донбасу, а знищення України як держави. Ба більше, він неодноразового погрожував країнам західної Європи, зокрема Польщі, Литві, Молдові.

Ми повинні зрозуміти, що навіть якщо Трамп стане президентом та змусить Україну віддати території на Сході країни, то малоймовірно, що Путін зупиниться. Проте Трамп цього не зрозуміє,

– зазначив Епшейн.

За його словами, при Трампі краще не буде. Він буде готовий працювати з цими диктаторами, якщо вони йому запропонують вигідні умови. У адміністрації Байдена принаймні риторика правильна. Чинний президент США хоч мало, але передає зброю Україні.

Зверніть увагу! Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що не варто квапитись з поспішними висновками одразу ж після виборів та нагадав, що Україна так чи інакше продовжить отримувати обіцяну допомогу від США.

Що буде якщо Трамп "зупинить" війну в Україні

Кандидат у президенти США від республіканців і його помічники не дивляться на світ загально. Вони мають тактичні ідеї щодо певних конфліктів.

На Україну їм начхати, але підтримують Ізраїль й, можливо, підтримають Тайвань. На всі ці конфлікти вони дивляться як на індивідуальні речі, а не як на одну проблему. Вони не розуміють, що диктатори один з одним співпрацюють. Це вже треба було б зрозуміти після того, як Північна Корея відправила у Росію своїх військових допомагати Путіну,

– мовив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

На Близькому Сході будуть великі проблеми, якщо Трамп віддасть Україну, адже один з ключових союзників Путіна – Іран, який підтримує ХАМАС, "Хезболлу" й інші терористичні організації довкола Ізраїлю. У разі програшу України Росія буде допомагати Ірану, адже Тегеран допомагав Кремлю й для Ізраїлю ситуація погіршиться.

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Тайванський парламент наголошував на важливості допомоги Україні, адже вони розуміють, що Сі Цзіньпін уважно стежить за подіями в Україні.

Я вважаю, якби прогноз ЦРУ справдився й Україна програла за чотири дні, то вже б не існувало Тайваню, як незалежної держави. Китай чекає можливості та якщо Україна програє, то ця можливість з'явиться,

– зауважив Епшейн.

В Африці вагнерівці контролюють все більше територій. У разі поразки України, найманці "Вагнера" матимуть ще більше можливостей просуватися.

"Путін як павук у центрі павутини. Якщо прибрати його, то павутина може розпастися, а якщо він далі їстиме, то павутиння розростатиметься, а це велика загроза для свободи світу", – додав виконавчий директор Renew Democracy Initiative.