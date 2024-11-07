Команда Трампа обговорює, коли він поїде до Вашингтона на зустріч з Байденом, – CNN

У США відбулися вибори, за результатами яких переміг республіканець Дональд Трамп. Так, відомо, що команда новообраного президента обговорює, коли він може поїхати до Вашингтона, щоб зустрітись з чинним лідером США Джо Байденом.

Про це повідомляє агентство CNN із посиланням на проінформованого співрозмовника, пише 24 Канал.

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Трамп може невдовзі зустрітися з Байденом

За словами співрозмовника CNN, дата зустрічі не є остаточною. Проте зустріч політиків може відбутися наступного тижня перед тим, як Байден вирушить у тижневу закордонну поїздку.

Агентство пише, що 14 листопада чинний президент США має вилетіти до Південної Америки, щоб відвідати Перу та Бразилію. Під час цієї поїздки Байден візьме участь у самітах з лідерами країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та G20.

Нагадаємо, в Associated Press з посиланням на Білий дім, писали, що президент Джо Байден зателефонував вдруге обраному президенту Дональду Трампу, який обійшов представницю від Демократичної партії Камалу Гарріс, щоб привітати з перемогою на виборах президента. Там також вказали, що Байден запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду. Деталі, читайте в матеріалі 24 Каналу.