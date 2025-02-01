Трамп наказав завдати авіаудару по Ісламській державі у Сомалі

Президент США Дональд Трамп 1 лютого заявив, що віддав наказ завдати авіаудару по бойовиках Ісламської держави в Сомалі. Ціллю удару став високопоставлений член угрупування.

Він відповідає за планування атак ІД. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яку операцію наказав провести Дональд Трамп

За словами Трампа, метою атаки став один із високопоставлених членів угруповання, який відповідав за координацію нападів, а також інші терористи ІД.

Ці вбивці, яких ми виявили у печерах, загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам. Удари зруйнували печери, в яких вони мешкали, і вбили безліч терористів, не заподіявши жодної шкоди мирним жителям,

– наголосив він.

На території Сомалі діє угруповання Аш-Шабааб, пов'язане з Аль-Каїдою, яке вважається однією з найбільш небезпечних терористичних організацій у регіоні.

За часів президентства Джо Байдена у Сомалі перебувало близько 500 американських військових, які проводили спецоперації та навчали елітний сомалійський підрозділ Данаб, відзначений ефективністю в боротьбі з Аш-Шабааб, пише BBC.

Крім того, США мають авіабазу Баледогле на північний захід від Могадішо, звідки регулярно завдають ударів по ісламістських бойовиках.