Трамп наказав завдати авіаудару по Ісламській державі у Сомалі
- Президент США Дональд Трамп наказав завдати авіаудару по високопоставленому члену Ісламської держави в Сомалі, який відповідав за планування атак.
- Удари зруйнували печери, в яких перебували терористи, та вбили багатьох з них, не завдавши шкоди мирним жителям.
- На території Сомалі діє терористичне угруповання Аш-Шабааб, з яким борються американські військові та спеціальні сили.
Президент США Дональд Трамп 1 лютого заявив, що віддав наказ завдати авіаудару по бойовиках Ісламської держави в Сомалі. Ціллю удару став високопоставлений член угрупування.
Він відповідає за планування атак ІД. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Яку операцію наказав провести Дональд Трамп
За словами Трампа, метою атаки став один із високопоставлених членів угруповання, який відповідав за координацію нападів, а також інші терористи ІД.
Ці вбивці, яких ми виявили у печерах, загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам. Удари зруйнували печери, в яких вони мешкали, і вбили безліч терористів, не заподіявши жодної шкоди мирним жителям,
– наголосив він.
На території Сомалі діє угруповання Аш-Шабааб, пов'язане з Аль-Каїдою, яке вважається однією з найбільш небезпечних терористичних організацій у регіоні.
За часів президентства Джо Байдена у Сомалі перебувало близько 500 американських військових, які проводили спецоперації та навчали елітний сомалійський підрозділ Данаб, відзначений ефективністю в боротьбі з Аш-Шабааб, пише BBC.
Крім того, США мають авіабазу Баледогле на північний захід від Могадішо, звідки регулярно завдають ударів по ісламістських бойовиках.