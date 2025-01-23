Збігається з інтересами України: як наміри Трампа щодо нафти можуть вдарити по Росії

Дональд Трамп зняв будь-які обмеження на буріння нафти й газу у США та оголосив про план максимізації видобутку цієї сировини. На такі заяви ринок відреагував доволі емоційно.

Сполучені Штати споживають дуже багато нафти. Як розповів 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, тепер світовий баланс буде змінений через те, що Америка різко збільшила загальний обсяг видобутку.

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Як рішення Трампа вплине на Росію

Тепер країни, які добувають нафту, будуть змушені реагувати на такі речі. Для того, щоб зрозуміти ризики для Росії, варто знати, як формуються світові ціни. Є країни, які експортують нафту, і є країни, які її споживають.

Співвідношення між попитом і пропозицією формує ціну. А величезними споживачами нафти є Сполучені Штати Америки, Китай, Європейський Союз, тобто найбільші економіки світу.

Коли загальний обсяг попиту на нафту зменшується через збільшення видобутку в тих чи інших країнах, видобувникам нафти, які продають її на експорт, треба або зменшувати свій власний обсяг виробництва, або погоджуватися на падіння цін,

– пояснив економіст.

Зменшувати власний обсяг виробництва дуже боляче, тому що це різко зменшує ті доходи, з яких існують, наприклад, країни арабського світу. Ми вже чули певні заяви від Саудівської Аравії, що вона буде готова вийти з угоди ОПЕК і виробляти стільки нафти, скільки треба для того, щоб забезпечити потреби країн, з якими працює.

Це може призвести до фізичного зменшення обсягу нафти, яку продає Росія. А саме 37% доходів російського бюджету – це рента, яку платять її видобувні й нафтові компанії за нафту, яку добувають на експорт. Це може серйозно зменшити дохідну частину бюджету, яку Росія витрачає на війну.

З цього погляду будь-які заяви Трампа для України є позитивними. У конкретній ситуації те, що робить президент США, збігається з українськими інтересами,

– підкреслив Олег Пендзин.

До слова, після заяв Трамп ціни на нафту у США впали на 1 долар. Тепер вони становлять 76,33 долари за барель.