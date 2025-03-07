Трамп обрав найогидніший спосіб, як не втратити Росію
- Після дезінтеграції СРСР США намагалися підтримувати баланс між підтримкою нових держав, таких як Україна, і спробами співіснування з Росією.
- Сполучені Штати змінювали свій підхід до відносин з Росією у різні періоди, що часто нехтувало інтересами України, особливо у питаннях безпеки.
- Трамп намагається не втратити Росію і при цьому він хоче пожертвувати Україною.
Якщо відкинути емоції та лірику, то про політику США щодо нас і нашого регіону можна сказати наступне.
Після дезінтеграції СРСР США намагалися балансувати два завдання – як підтримати новий статус-кво шляхом підтримки таких держав як Україна, і як паралельно "не втратити Росію" та знайти формулу співіснування з нею. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.
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Були періоди коли маятник балансування коливався більше або в один бік, або в інший.
- Підхід "Russia first" за Буша-старшого і Вільяма Клінтона в 1992 – 1993 роках;
- загравання із Росією за першої каденції Буша-молошого;
- "перезавантаження" за першої каденції Барака Обами;
- пошук стабільних і передбачуваних відносин із Росією за Джо Байдена у 2021 році.
Усе це відбувалося шляхом нехтування наших інтересів і через що, найбільше, страждала наша безпека.
Якщо до 2014 року американською умовою спроб шукати форми співіснування між США і Росією була повага до суверенітету і територіальної цілісності України, то після 2014 року і таких умов не було.
І те, що тепер намагається провернути Трамп і Ко – це найбільш огидна форма спроби не втратити Росію остаточно. Це все відбувається в умовах триваючої повномасштабної агресії Росії проти України, яка робить спроби балансування майже неможливими. Треба щось обирати – і ми бачимо цей вибір.
P.S. Адміністрація Трампа 1.0 – це чи не єдиний кейс коли спроба вибудувати відносини із Росією по новому користуючись Україною не була можливою. Бо було розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року, що зв'язувало Трампу руки. А тепер обмежень немає.
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