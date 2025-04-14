"Путін – номер один", – Трамп назвав російського диктатора "одним з винних" у війні

Лідер США Дональд Трамп 14 квітня вкотре висловився про війну і видав обурливу заяву. Так, він поклав відповідальність за початок війни в Україні на президента Володимира Зеленського й свого попередника Джо Байдена.

Проте невдовзі Трамп назвав Путіна "одним з винних" у війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його пресконференцію з президентом Сальвадору Наїбом Букеле в Овальному кабінеті.

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Трамп назвав Путіна "одним із винних" у війні в Україні

Так, на пресконференції з лідером Сальвадору Наїбом Букеле Трамп назвав Путіна "одним із винних" у війні в Україні.

Мільйони загиблих – через трьох людей. Скажімо, Путін – номер один. Скажімо, Байден, який взагалі не розумів, що робить, – номер два. І Зеленський,

– заявив Трамп.

Президент США також розкритикував прагнення українського лідера отримати військову допомогу для своєї країни.

"Він завжди прагне купити ракети. Коли ти починаєш війну, ти маєш знати, що ти можеш перемогти. Ти не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, а потім сподіваєшся, що люди дадуть тобі якісь ракети", – так Трамп описав Зеленського.

Зауважимо, що Трамп неодноразово з критикою висловлюється про Президента України Володимира Зеленського. Ба більше, він взагалі раніше називав його "диктатором без виборів". Також він заявляв, що Зеленський нібито має лише 4% рейтингу підтримки.