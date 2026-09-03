Зустріч лише після миру: Трамп назвав Путіну чітку умову для нового саміту

Президент США Дональд Трамп погодиться на проведення нової зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним лише за умови припинення бойових дій та готовності Росії підписати мирну угоду з Україною. Американський лідер наголосив, що прагне відновити стабільність у регіоні задля налагодження економічних відносин та бізнесу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Які заяви зробив Трамп про Україну та зустріч із Путіним?

Американський президент відповів на запитання журналістів щодо можливого саміту з главою Кремля найближчим часом. За словами очільника Сполучених Штатів, особисті переговори можливі одразу після того, як Москва зупинить бойові дії на фронті.

Ми це зробимо, якщо я цього захочу, але я хочу це зробити тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу це зробити, знаєте, ми хочемо мати добрі відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу,

– сказав президент США.

Очільник Білого дому підкреслив, що прагне бачити остаточне врегулювання конфлікту, а не просто формальні консультації. Політик публічно закликав керівництво обох держав припинити кровопролиття.

Я планую зробити це, коли ця війна закінчиться, і я думаю, що ми це зробимо,

– сказав Дональд Трамп.

Що говорять у Кремлі?

З боку Москви пролунали відповідні тези щодо можливості дипломатичного врегулювання. Російський диктатор Путін неочікувано заговорив про наявність шансів на укладення мирної угоди між сторонами.

Водночас очільник Кремля почав стверджувати, що домовлятися про припинення війни повинні безпосередньо Київ та Москва без зовнішнього впливу.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше в Кремлі також коментували ймовірність тристороннього саміту за участю лідерів України, США та Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначав, що Москва готова до такого формату за умови фіксації конкретних домовленостей.

Поряд із цим, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами неодноразово наголошував на необхідності завершення війни та відкритті нових економічних можливостей у разі досягнення миру.