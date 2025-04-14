Трампа запідозрили у зневазі до дружини Кеннеді-молодшого: що сталося

Президента США Дональда Трампа запідозрили у зневажливому ставленні акторки Шеріл Гайнс. Вона є дружиною нинішнього міністра охорони здоровʼя Роберта Кеннеді-молодшого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Що відомо ставлення Трампа до Гайнс

Так, мовиться про інцидент, що трапився 12 квітня під час бійцівського чемпіонату UFC у Маямі, Флорида.

Трамп увійшов до спортивного комплексу Kaseya Center, коли Кеннеді-молодший і його дружина Шеріл Гайнс уже були в залі. Акторка простягнула руку Трампу, проте той демонстративно її проігнорував. Гайнс стиснула губи, помахала рукоу у повітрі і торкнулася плеча президента.

Проте Дональд Трамп привітався з Кеннеді-молодшим і подкастером Джо Роґаном, який сидів поруч.

Видання зауважує, що раніше 47 президент США ставав об'єктом критики з боку акторки. Коли Роберт Кеннеді-молодший став частиною президентської команди, Шеріл заявила, що підтримує лише свого чоловіка, а не Трампа.

Хоча згодом її помічали у резиденції Трампа Мар-а-Лаго. Джерела видання стверджують, що Шеріл розмовляла з усіма, включаючи Дональда Трампа.