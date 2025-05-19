З Ілоном "покінчено": Трамп більше не згадує Маска в соцмережах

Президент США Дональд Трамп більше не згадує американського мільярдера Ілона Маска у своїх соцмережах. Зокрема у стрічці Truth Social, дописи з якої транслюються на інші сторінки американського лідера.

Водночас у лютому та березні цього року Трамп згадував Маска у середньому чотири рази на тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому Трамп більше не згадує про Маска

За даними видання, з початку квітня Трамп жодного разу не згадав про Ілона Маска, якого призначили головою Департаменту урядової ефективності (DOGE) для того, щоб скоротити федеральні витрати. Водночас мільярдер також зменшив кількість публічних згадок про американського лідера на своїй платформі X.

Варто зазначити, що до квітня Маск майже щодня публікував пости про президента США. Республіканські інсайдери розповіли виданню, що "політична зірка Маска впала".

З ним покінчено. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять,

– заявив один з представників Республіканської партії.

Додамо, що перебування Маска на посаді "спеціального державного службовця" було обмежене 130-денним лімітом. Після цього він вирішив повернутися до управління SpaceX і Tesla. У квітні Маск сказав журналістам, що 100 днів на посаді були дуже інтенсивними, тож кількість часу, яку йому доведеться провести на ній, набагато менша.

Участь мільярдера в уряді Трампа забезпечила йому політичний вплив та державні контракти. Однак, завдала серйозного удару по його репутації. Зокрема, дії Маска спричинили протести поруч з дилерськими центрами Tesla та падіння продажів електромобілів компанії.

Зауважимо, що в електронних листах Трампа для донорів його політичної кампанії тепер також не згадується ім'я Маска. За даними видання, мільярдер майже щодня згадувався в цих листах до початку березня.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт намагалася запевнити журналістів, що робота DOGE "безсумнівно, триватиме". Проте нічого не сказала безпосередньо про Маска.

Тоді як демократи вхопилися за падіння його популярності як за доказ того, що республіканці розставили неправильні пріоритети. Зокрема, речник Демократичного комітету з питань виборчої кампанії в Конгресі В'єт Шелтон каже, що Ілон є "миттєво впізнаваним проявом того факту, що республіканці в Палаті представників працюють не на американський народ, а на мільярдерів".

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Ілон Маск дратує чиновників Білого дому через свою нестандартну поведінку. Окрім цього, через його жарти та дії, які іноді здаються неадекватними, мільярдера називають "божевільним дядечком Ілоном".