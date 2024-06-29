Трамп непередбачуваний: наскільки для України небезпечне його обрання

Трамп абсолютно непередбачуваний кандидат у президенти. Його обрання може бути небезпечним для України.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Трампа можна порівняти з торнадо, що насувається.

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Трамп – це "торнадо"

Лісний зазначив, що Трампа важко передбачити. Його можливе президентство – це як стихія, якій важко протидіяти. Україна не може вплинути на вибір американців. Ми не Росія, ми не втручаємось у вибори в інших країн, не створюємо ботоферм.

Якщо "торнадо" наближається, то ми маємо час підготувати сценарії. Треба напрацьовувати паралельно контакти. Це не буде втручання у вибори. Кожен із кандидатів це зрозуміє. Ми на це не впливаємо. Трамп непередбачуваний,

– зауважив політолог.

Непередбачуваність Трампа

За його словами, непередбачуваність Трампа полягає в тому, що те, що він говорить сьогодні, він може заперечувати завтра. Однак, у команді Трампа можуть бути адекватні молоді та політично амбітні віцепрезиденти, тому дійсно важко прогнозувати, що від нього чекати.

"Передвиборчі тези Трампа – для роботи з певною цільовою аудиторією. Він дуже любить подобатися. Те, що не було живої публіки на дебатах, на Трампа це вплинуло. Він, як гарний актор, підживлюється від аудиторії. Залу немає – немає Трампа, до якого всі звикли", – наголосив Лісний.