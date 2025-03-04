Трампа номінують на Нобелівську премію миру: за що йому така нагорода

Дональда Трампа номінують на Нобелівську премію миру. Причиною є його зусилля щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Це далеко не перша номінація Трампа, але попередні він не виграв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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За що Трамп хоче Нобелівську премію миру

Дональда Трампа номінують на Нобелівську премію миру за його зусилля щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомив член Палати представників США Даррелл Ісса, заявивши, що "ніхто не заслуговує на цю нагороду більше". Він і висунув кандидатуру Трампа на премію.

"Нещодавно конгресмен Ісса очолив делегацію Конгресу, яка відвідала чотири країни Близького Сходу. Він на власні очі бачив і чув від кількох глав держав, що дух миру і відходу від конфлікту реальний і багатогранний. З моменту свого обрання і після приведення до присяги президент Трамп надихав і просував справу миру – причому в такий спосіб, як ми не чули вже багато років", – сказав заступник керівника апарату і директор з комунікацій Ісси Джонатан Вілкокс.

Конгресмен нещодавно відвідав кілька країн Близького Сходу і почув від тамтешніх лідерів, що регіон рухається в напрямку миру.

Водночас номінація відбувається на тлі змін у зовнішній політиці США: посилення тиску на Україну та потепління у відносинах з Москвою.

Це не перша спроба Трампа отримати премію. У 2019 році він заявляв, що прем'єр Японії Сіндзо Абе номінував його за спроби досягти угоди з Північною Кореєю. А на початку 2025 року конгресвумен Клаудія Тенні подала його кандидатуру за його посередницьку роль в укладенні історичних Авраамських угод під час його першого президентського терміну.

Деякі аналітики припускають, що активна роль Трампа в переговорах між Росією та Україною також може бути мотивована бажанням отримати цю престижну нагороду.

Держсекретар Марко Рубіо, захищаючи дії президента, наголосив: "Якби це робив демократ, усі б казали: "Ну, він на шляху до Нобелівської премії миру".