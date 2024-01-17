Колишній президент США Дональд Трамп, який планує цієї осені знову виграти вибори, вкотре заявив, що зможе завершити війну в Україні "дуже швидко". Володимир Зеленський жорстко звернувся до американця.

Під час спілкування із журналістами у Давосі Зеленський наголосив, що Трамп глибоко помиляється, коли думає, що Путін зупиниться, якщо йому дозволити окупувати Україну, передає 24 Канал.

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Це значить, що Європа програла

Глава держави пригадав висловлювання ексочільника США. Той казав, що зможе швидко встановити мир в Україні, посадивши за стіл переговорів Путіна і Зеленського.

Трамп заявляв, що якщо Росія не зупиниться, то він озброїть Україну. Якщо ж Київ не зупиниться, він забере запаси зброї, надані союзниками.

За словами Зеленського, коли американський політик промовляв ці слова, він не думав про те, що робитимуть США, якщо Путін окупує Україну.

Глава держави закликав уявити ситуацію, коли Київ відмовиться казати те, що Трамп від нього хоче почути. Зокрема, не схоче відмовлятися від своїх територій. Тоді той, якщо стане президентом, припинить допомогу Україні, і Путін захопить її через певний період часу.

Що буде робити Трамп, якщо після України Росія окупує країну НАТО? Трамп вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти в Україну, він зупиниться. Але цього не буде,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що перемога Путіна означатиме, що Європа програла. Із втратою України вона втратить найбільшу і найпотужнішу армію.

Мені завжди казав батько: спочатку подумай, а потім скажи,

– зазначив український лідер, пояснюючи, що такі політики, як Трамп говорять такі речі, тому, що це підтримують інші люди.

Одна людина не може змінити весь народ

У США вже почалася передвиборча компанія. Тривають вибори за кандидатів у президенти від Республіканської партії. На них впевнено лідирує Трамп. У Зеленського спитали, якими будуть стосунки між Україною і США у разі його перемоги.

Президент наголосив, що це передусім вибір американського народу. Україна буде співпрацювати із тим, кого оберуть американці.

Звісно, радикальні голоси, які звучать від республіканців напружують, лякають та часом ранять українське суспільство.

Зеленський зауважив, що хотів би, аби радикальні настрої (припинення допомоги Україні) були притаманні лише незначній частині республіканців. Президент зазначив, що коли вони приїздили до України, то жодного разу він не чув непідтримку з їхнього боку. Втім, коли йде виборчий процес, риторика змінюється.

Тому ми готові працювати з усіма, але я хочу вам відверто сказати: ми поважаємо американський народ. Я думаю, що одна людина не може змінити весь народ,

– наголосив глава держави.

Путін хоче війни з НАТО

Коментуючи ймовірні наслідки призупинення допомоги України з боку західних партнерів, президент зауважив, що це загрожує великою кризою усій Європі та навіть світу. Без допомоги партнерів в Україні буде сильний дефіцит артилерії та боєприпасів для ППО, відповідно зросте кількість поранених і загиблих.

Крім того, Зеленський зазначив, що коли окупанти захоплять Україну, почнеться війна між НАТО і Росією. Глава держави припустив, що Путін саме цього і прагне.